Barák poslal Fiorentinu do finále Konferenční ligy. V Edenu se představí tři čeští reprezentanti

Fotbalisté Leverkusenu si finále Evropské ligy nezahrají. Před branami finále skončil i Juventus

Bayer remizoval v domácí odvetě semifinále s AS Řím bez branek a po úvodní venkovní porážce 0:1 do souboje o vítěznou trofej nepostoupil. Do finále se podívá také Sevilla, která vyřadila Juventus.