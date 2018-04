S touhle partou chci něčeho dosáhnout, říká Wenger. Díky Evropské lize se může rozloučit trofejí

„Neřeším, jestli by to bylo perfektní rozloučení. Chci něčeho dosáhnout s touhle partou hráčů, protože má skvělý charakter a za celou sezónu si to zaslouží,“ prohlásil před večerním zápasem proti Atléticu Madrid trenér Arséne Wenger.

ONLINE: Arsenal - Atlético Madrid Číst článek

Francouzský kouč minulý týden oznámil, že po 22 letech v Arsenalu skončí. V Premier League patří jeho svěřencům až šesté místo, z domácího poháru už Arsenal vypadl, trofej pro vítěze Evropské ligy je tak jedinou, kterou může v této sezoně získat.

„Bude to nádherný zápas, Atlético je hodně těžký soupeř, který navíc nebude Arsenalu vyhovovat. Ale sled posledních událostí může hráče nakopnout,“ myslí si Tomáš Rosický, který v Arsenalu působil deset let

„Uvidíme, jak se s tím teď Arsenal vypořádá, protože se pro ně mění něco, co tam nikdo nepoznal,“ naráží na konec legendárního trenéra Tomáš Rosický.

„Řekl bych, že nemají žádnou velkou slabinu, jsou silní v obraně i útoku a umí využít každou chybu soupeře, musíme hrát s maximálním nasazením,“ uvědomuje si sílu soupeře i Arsene Wenger.

Českým vicemistrům by pomohl triumf Atlética

Atlético sice nepostoupilo ze základní skupiny Ligy mistrů, ale ve španělské lize je druhé a má jistotu, že si v příští sezóně zahraje prestižní soutěž znovu.

Jeho triumf v Evropské lize by se hodil druhému týmu české ligy, momentálně tedy pražské Slavii. Ta by totiž šla místo druhého až do třetího předkola Ligy mistrů. Zápas začne 5 minut po 21. hodině a v brance Arsenalu by měl nastoupit Petr Čech.

Ve stejný čas má výkop i druhé semifinále mezi Marseille a Salzburgem. Server iRozhlas.cz nabídne z obou zápasů online přenosy.