Tajemství fotbalové akademie Dinama Záhřeb - všímaví mladí trenéři a nově vymyšlené cviky

Dva nejlepší české fotbalové kluby současnosti Slavii a plzeňskou Viktorii čeká cesta k odvetným zápasům Evropské ligy a oba narazí na kluby, které úspěšně pracují s mladými hráči. Zvlášť akademie Dinama Záhřeb, se kterou bojuje Plzeň, patří k nejuznávanějším na světě a přezdívá se jí továrna na talenty. Praha 17:41 19. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luka Modrić se Zlatým míčem | Zdroj: Reuters

Seznam úspěšných žáků akademie Dinama Záhřeb je hodně dlouhý a neustále se doplňuje. Ke slavným jménům Zvonimir Boban, Robert Prosinečki nebo Luka Modrić přibývají nová. S některými z nich bojují o postup do osmifinále Evropské ligy i fotbalisté Plzně. To, proč v Chorvatsku tak dobře pracují s talenty má několik důvodů, říká hráčský agent Milan Martinović: „Celá Jugoslávie měla vždycky hodně talentů. Tam, když se narodí dítě, tak první, co dostane, je míč. Řekl bych, že je to taková kultura.“

Obránce Luděk Pernica se stal hrdinou Plzně. Dvěma brankami otočil skóre proti Dinamu Záhřeb Číst článek

A tak zatímco v Česku se mnozí rodiče teprve později rozhodnou, na který sport své dítě dají, v Chorvatsku je to dané od začátku. Ty největší talenty pak sbírá fotbal. „U nás je to okamžitě fotbal. Teprve potom, když mu to nejde, tak se rozhodnou buď pro vodní pólo nebo něco jiného,“ vysvětluje Matrinović, s tím, že důležité jsou i další důvody. Jako jsou povaha a motivace mladých fotbalistů a také tradice.

„Bývalá Jugoslávie měla jednu z nejlepších fotbalových škol. Všichni hráči, kteří hrávali tu bývalou ligu, byli vynikající. Byla to fantastická liga. Všichni měli dobré školy a později, když se státy osamostatnily, tak to pokračovalo,“ doplňuje Milan Martinović.

Akademie Dinama je nejenom ze všech zemí bývalé Jugoslávie ta nejvěhlasnější. Často se o ní zajímají trenéři či reportéři z fotbalově nejvyspělejších zemí, z těch nejslavnějších soutěží. Chtějí vidět, co dělají v Záhřebu jinak. A tak třeba sledují žíněnky či trampolíny před brankou při nácviku střelby. „Mají hodně mladých trenérů, kteří okolí hodně sledují a sami také hodně vymýšlí, některé cviky jsou úplně vymyšlené. Když jsem koukal na některé tréninky, tak dělají věci, které člověk nemůže vidět téměř nikde jinde,“ myslí si muž, který tamní prostředí dobře zná, i když teď žije v Praze.

A i tyto originální prvky trenérů pomáhají vychovávat fotbalisty, které pak Dinamo Záhřeb prodává do evropských velkoklubů. A vedení klubu při tom ani nemusí pospíchat a kývnout na nízkou cenu. Martinović to připomíná na příkladu posledního držitele Zlatého míče a vicemistra světa Modriće: „Tam je důležitá jedna věc, že chorvatský národní tým má kvalitu a má cenu. Když se hráč, kterému je dvacet jedna, dvacet nebo devatenáct, dostane do národního mužstva, tak jde ta cena nahoru.“

A platí to také o mnohých talentech, se kterými fotbalisté Plzně bojují o postup do osmifinále Evropské ligy.