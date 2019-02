Svému mužstvu věřím, říká před odvetou v Záhřebu plzeňský trenér Vrba. Fandit bude i Slavii

„Myslím, že Dinamo Záhřeb je na stejné úrovni jako třeba Slavia Praha nebo top kluby v Česku. Uvidíme, jestli to zvládneme. Já svému mužstvu věřím,“ říká před odvetou plzeňský kouč Pavel Vrba.

Fotbalisté Plzně s trenérem Pavlem Vrbou budou stát nejen proti soupeři z Dinama Záhřeb, ale také proti zaplněným tribunám. A bojovat Viktoria nebude jen za vlastní úspěch. Jak Pavel Vrba nezapomene často zmínit, jde i o český koeficient.

„Vzhledem k tomu, že je to český fotbal a prospěch pro všechny kluby, tak by mělo být cílem všech mužstev, aby nás podporovali,“ přál by si plzeňský kouč, aby se na chvíli zapomnělo na vzájemnou rivalitu. A na konkrétním příkladu to sám dokazuje.

ONLINE: Dinamo Záhřeb - Viktoria Plzeň Celé utkání můžete sledovat online na IROZHLAS.cz

„Já samozřejmě přeju Slavii, ať uspěje. Byl bych samozřejmě rád, kdybychom to byli i my a uhráli co nejvíc bodů, abychom se třeba za dva roky radovali, že mančaftů v Evropské lize bude hrát víc a možná někdo i postoupí přímo,“ říká Vrba.

Pavel Vrba se teď pokouší s Plzní postoupit do osmifinále Evropské ligy. Z domova si přivezl západočeský tým do Záhřebu výhru 2:1 a odveta začne na stadionu Dinama ve čtvrtek v 18.55. Celý zápas uslyšíte živě na Radiožurnálu, na iROZHLAS.cz zase budeme vývoj utkání sledovat online.