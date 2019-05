Čecha čeká s Arsenalem finále Evropské ligy proti Chelsea. Za legendu ho mají fanoušci obou klubů

Padesátník Phil s výraznou bradkou a dresem Arsenalu předstírá pláč, ale svá slova prý myslí vážně. Petr Čech mu bude chybět, až klub opustí. Před pár dny se s ním šel dokonce symbolicky rozloučit.

„Sednul jsem si na stadionu na jeho místo v šatně, abych mu řekl sbohem. On tam teda nebyl, ale já jo,“ říká Phil Radiožurnálu.

Český brankář je přitom v Arsenalu po přestupu z Chelsea teprve čtvrtou sezonu a za tu dobu získal jen jeden FA Cup, přesto ho fanoušci Phil s Michaelem považují za legendu.

„No jasně! Jak miluje fotbal a co udělal pro vaši zemi, za to si zaslouží stoprocentní respekt,“ říká Phil.

„Ale jestli opravdu půjde po sezoně do Chelsea jako sportovní ředitel, tak si u fanoušků Arsenalu pověst pošramotí. Tohle bychom nepřijali dobře,“ dodává Michael.

Ale že by ho fanoušci Arsenalu začali nenávidět, prý Čechovi ani po případném návratu do Chelsea nehrozí.

„Ne, to ne. Nebudeme ho nenávidět. On se vždycky choval jako profesionál a vystupoval jako dobrý ambasador každého klubu, ve kterém byl. Petr Čech není typem hráče, který by přitahoval nevraživost,“ říká Phill.

„Petr Čech je legendou Chelsea, ne Arsenalu, tam nevyhrál nic, u nás všechno,“ kontruje Nick, který si právě koupil pivo a kromě toho, až ho vypije, se těší na to, až českého fotbalistu znovu uvidí v barvách své Chelsea.

„Je to náš chlapík. Hele, možná by nám v tom zápase mohl pustit nějaké góly, když jde pak zpátky do Chelsea,“ říká Nick před finále Evropské ligy, ve kterém se utkají dva londýnské týmy, které má Petr Čech v srdci.