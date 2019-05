Byl by to pozoruhodný konec kariéry, říká Čech o finále Evropské ligy proti bývalému klubu

Lepší rozlučku s profesionální kariérou si možná ani neuměl představit. Fotbalový brankář Petr Čech pomohl Arsenalu k postupu do finále Evropské ligy. V něm se navíc Čechův tým utká s londýnským rivalem Chelsea, kde šestatřicetiletý gólman strávil nejúspěšnější roky své kariéry. Valencie 10:24 10. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Čech | Foto: Eddie Keogh | Zdroj: Reuters

Arsenal po úvodní domácí výhře 3:1 nad Valencií v semifinálové odvetě zvítězil na stadionu soupeře 4:2. To hráči Chelsea se na postup nadřeli daleko víc. Jejich odveta s Frankfurtem skončila po 90 minutách stejně jako první zápas nerozhodně 1:1. A protože se nerozhodlo ani v prodloužení, duel došel až do penalt, ve kterých byl úspěšnější právě anglický klub.

Petra Čecha tedy čeká finálový zápas proti svému bývalému klubu, v němž toho za 11 let prožil opravdu hodně. S Chelsea mimo jiné vyhrál Ligu mistrů, Evropskou ligu a čtyřikrát domácí Premier League. V brance Chelsea odchytal přes 300 soutěžních utkání, i proto má tedy před letošním finále Evropské ligy zvýšenou motivaci.

„Myslím, že by to byl pozoruhodný konec kariéry, kdybych si zachytal finále Evropské ligy proti svému bývalému klubu. Postoupit s Arsenalem do zápasu o titul bylo mým velkým snem a ten se stal skutečností. Teď už zbývá jen poslední krok. Každé finále je tu od toho, aby se vyhrávalo,“ řekl Čech pro televizi BT Sport.

Finále Evropské ligy se bude hrát 29. května v Baku a je to vůbec poprvé v historii, kdy finále dvou nejprestižnějších klubových soutěží v Evropě hrají kluby z jedné země. To se dřív nestalo ani když se Liga mistrů, respektive Evropská liga, hrály pod jinými názvy. Ve finále Ligy mistrů se utkají Liverpool a Tottenham - to bude 1. června v Madridu.