Penaltové drama a Emeryho rekord. ‚Vůbec nemám ponětí, co se odehrálo,‘ žasnul hrdina Villarrealu Rulli

Penaltový rozstřel často rozhodují brankáři a finále Evropské ligy mezi Villarrealem a Manchesterem United nebylo v tomto směru výjimkou. Tentokrát ale muži v rukavicích sehráli trochu jinou roli. Zatímco gólman United David de Gea v jedenácté sérii rozstřelu svou penaltu neproměnil, jeho protějšek Gerónimo Rulli ano a zajistil španělskému klubu první velkou trofej. Trenér Unai Emery se čtvrtým titulem z EL zapsal do historie. Gdaňsk 9:30 27. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brnakář Villarrealu Gerónimo Rulli chytá penaltu ve finálovém rozstřelu Evropské ligy | Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL | Zdroj: Reuters

Scéna jako z Divokého západu. Všech dvacet hráčů z pole svou penaltu proměnilo, a tak museli rozhodnout v přímém souboji obě ústřední postavy závěrečného dramatu - brankáři. Gerónimo Rulli s přehledem proměnil a o pár sekund později vytáhl proti Davidu de Geovi vítězný zákrok.

„Vůbec jsem o té penaltě nepřemýšlel, to by bylo to nejhorší. Prostě jsem do toho kopu dal veškerou sílu, která mi po takovém večeru v těle ještě zbyla. Opravdu vůbec nemám ponětí, co se odehrálo,“ citoval Rulliho web UEFA. Nikdy v historii významných evropských fotbalových soutěží nepadlo v rozstřelu tolik gólů.

„Neskutečný závěr sezony. Ani v nejdivočejších snech jsem si nedokázal představit, že bych rozhodl o zisku takové trofeje,“ dodal argentinský brankář, který dělá ve Žluté ponorce dvojku a chytá jen pohárové soutěže.

Jeho protějšek De Gea se naopak stal smutným hrdinou středečního večera v Gdaňsku. Nejen že neproměnil svou penaltu, ale během základní hrací doby, prodloužení a rozstřelu si nepřipsal jediný zákrok.

The moment De Gea's penalty was saved to hand Villarael the Europa League title! #UELFinalpic.twitter.com/zOO37u4xfD — SoccerMatrix ⚽ (@Soccer_Matrix) May 26, 2021

„V šatně je teď ticho, vládne velké zklamání. To je fotbal - někdy rozhodne jeden jediný kop,“ podotkl trenér Manchesteru Ole Gunnar Solskjaer. Jeho svěřenci dokázali zareagovat na vedoucí trefu Gerarda Morena, po hodině hry srovnal Edinson Cavani. Pak ale tlak Rudých ďáblů polevil a zápas došel až k penaltám.

„Nehráli jsme nejlépe, jak umíme, soupeř dobře bránil a hru nám hodně znepříjemnil. Krátce po utkání nechci hodnotit, v čem byla chyba. Ale nevyhráli jsme, takže jsme určitě mohli něco udělat lépe,“ dodal norský trenér, který po dvou a půl letech na lavičce United stále čeká na zisk cenné trofeje.

Unai Emery na druhé straně znovu potvrdil, že je specialistou na Evropskou ligu. Po třech triumfech mezi lety 2014 a 2016 se Sevillou přidal čtvrté vítězství v EL a osamostatnil se jako rekordman soutěže před legendárním Giovannim Trapattonim.

„Jsem velmi šťastný. Hráči makali celou sezonu, aby vybojovali trofej pro našeho prezidenta, majitele, fanoušky. Jsem velmi hrdý na celý Villarreal,“ řekl kouč klubu z padesátitisícového městečka z východního pobřeží Španělska. Villarreal jako sedmý klub v historii prošel soutěží bez porážky a příští rok ho čeká Liga mistrů.

„Tajemství Unaiových úspěchů? Je to velký trenér. Už nemá, co by dokazoval. Je absolutní špička, což se dnes znovu potvrdilo,“ dodal nejlepší hráč finálového zápasu Étienne Capoue na adresu španělského kouče.