Fotbalisté Boleslavi mohou ve druhém předkole Evropské ligy letět do Kazachstánu

Fotbalisté Jablonce se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s arménským Pjunikem Jerevan nebo severomakedonským celkem Škupi Skopje. Mladá Boleslav vyzve kazašský tým Ordabasy Šymkent nebo gruzínské Torpedo Kutaisi. Rozhodl o tom středeční los v sídle UEFA v Nyonu. Definitivně se oba české týmy dozvědí jména soupeřů 18. července, kdy jsou na programu odvety prvního předkola. Nyon/Švýcarsko 15:20 19. 6. 2019 (Aktualizováno: 16:40 19. 6. 2019)

První zápasy druhého předkola jsou na programu 25. července. Jablonec začne venku, Mladá Boleslav doma. Odvety se hrají o týden později 1. srpna.

Pražská Sparta byla nasazena až do třetího předkola a jméno soupeře se dozví 22. července.

Jablonec skončil v uplynulé ligové sezoně na čtvrtém místě a jistotu startu ve druhém předkole získal díky triumfu Slavie v domácím poháru. Mladá Boleslav si předkolo vybojovala v kvalifikačním utkání o Evropskou ligu nad Baníkem Ostrava. Předtím ve skupině o Evropu vyřadila Teplice a Zlín.

Jablonec si základní skupinu Evropské ligy premiérově zahrál v minulém ročníku. V konkurenci Dynama Kyjev, Rennes a Astany obsadil poslední místo.

Mladá Boleslav se v základní skupině Poháru UEFA představila dvakrát v sezonách 2006/2007 a 2007/2008, ale ani v jednom případě nepostoupila do jarní fáze.

Pjunik Jerevan obsadil v domácí soutěži druhou příčku. V sezoně 2011/2012 ve druhém předkole Ligy mistrů narazil na Plzeň, se kterou prohrál 0:4 a 1:5. Škupi, která se v evropských pohárech s žádným českým mužstvem dosud nestřetla, byla v lize čtvrtá.

„Je to pro nás neznámá. Pjunik se ale často objevuje v předkolech. Musíme je sledovat teď v prvním předkole, připravit se na to. Získáme o soupeřích informace a nemůžeme nikoho podcenit. České týmy se přesvědčily, že s mužstvy z těchto destinací to není nic jednoduchého," citoval jablonecký web trenéra Petra Radu.

Torpedo Kutaisi se střetlo se Spartou

Torpedo Kutaisi skončilo v minulé sezoně třetí. V ročníku 2002/2003 se utkalo ve druhém předkole Ligy mistrů se Spartou, která vyhrála 2:1 a 3:0. Šymkent obsadil v domácí lize čtvrtou pozici a na český celek dosud nenarazil.

„Zajímaví soupeři s jiným pojetím fotbalu a jinou hráčskou mentalitou, než jsme zvyklí z domácí ligy. Těšíme se moc a cílem samozřejmě bude postup do dalšího předkola,“ řekl pro klubový web mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

„Chtěli jsme hrát evropský pohár a tak jsme museli počítat i s možností, že budeme cestovat do hodně vzdálených destinací. Bude to pro nás ekonomicky náročná cesta,“ prohlásil klubový prezident Středočechů Josef Dufek. „Los musíme respektovat a na soupeře se dobře připravit, věřím, že šanci na postup máme proti každému z této dvojice protivníků,“ dodal.