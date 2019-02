Jestli chceme do Ligy mistrů, potřebujeme tyhle zápasy zvládat, říká Stoch před odvetou proti Genku

Opravdovým snem slávistů je vrátit se do Ligy mistrů. Mluvili o tom v poslední době několikrát a lehčí soupeře než Genk asi v závěrečných předkolech kvalifikace nepotkají.

„Souhlasím. Jestli se chceme fakt dostat do Ligy mistrů, tak tyhle zápasy potřebujeme, a hlavně je potřebujeme zvládat,“ říká před utkáním Miroslav Stoch.

Právě devětadvacetiletý slovenský záložník by měl být lídrem Slavie, ať už na cestě do Ligy mistrů, nebo teď do osmifinále Evropské ligy. Zatímco skoro všichni jeho spoluhráči zažívají jarní fázi evropských pohárů poprvé, on už do ní zasáhl v dresu Twente, Fenerbahce i PAOKu Soluň.

„Pevně věřím, že mi ty zkušenosti pomůžou. A hlavně můžou pomoct mužstvu. Není to jen o mně nebo o někom jiném. Musíme prostě hrát jako jeden tým a myslím, že to je naše největší síla, se kterou můžeme uspět,“ říká Stoch.

Doteď byla v Evropské lize hlavní slávistickou silou obrana. Sešívaní zatím dostali jen tři góly, tentokrát ale ze sestavy kvůli žlutým kartám vypadne kamerunský stoper Michael Ngadeu-Ngadjui.

„Bude nám chybět strašně moc, protože stoperská dvojice Ngadeu-Kúdela v evropských pohárech nedostala branku,“ říká trenér Slavie Jindřich Trpišovský, i když při tom zapomíná na jeden gól v Petrohradu. Další čtyři čistá konta ale platí, včetně úvodní bezbrankové remízy s Genkem.

„V momentě, kdy jsme do stoperské dvojice zasahovali, tak se nám ta utkání bohužel nepovedla,“ říká Trpišovský.

Jestli to bude v duelu Genk-Slavia lepší, se dozvíme v 21.00, kdy utkání začíná. Radiožurnál bude vysílat přímý přenos, na iROZHLAS.cz můžete zase sledovat textový online.