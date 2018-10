Ze čtvrté ligy do evropských pohárů. Glasgow Rangers jsou po letech zmaru zpět mezi elitou

Ještě před šesti lety touhle dobou hráli fotbalisté slavného Glasgow Rangers čtvrtou nejvyšší skotskou soutěž. Do amatérské ligy je tehdy poslaly obrovské dluhy. Tradiční skotský tým se ale během několika let vrátil do první ligy a letos ve své třetí sezoně zpátky mezi elitou hraje poprvé od návratu i evropské poháry. V základní skupině Evropské ligy navíc není jen do počtu. Glasgow 22:40 5. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Glasgow Rangers se radují z gólu proti Rapidu Vídeň. | Foto: Jeff Holmes | Zdroj: ČTK/AP

Říjen 2012. Fotbalisté Glasgow Rangers prohrávají na stadionu ve skotském Stirlingu před necelými čtyřmi tisícovkami diváků 0:1 a zaznamenávají tak první zaváhání ve čtvrté nejvyšší skotské soutěži.

Skok o šest let dopředu. Fotbalisté Rangers na svém domácím stadionu před 48 tisícovkami fanoušků suverénně obracejí utkání proti Rapidu Vídeň a výhrou 3:1 se dostávají do čela skupiny G v Evropské lize.

„Byla to báječná noc. Měli jsme vyhrát tři nula. Každý jednotlivý hráč byl na hřišti vynikající. To je ta úroveň a to je ten výkon, jaký bych od nás chtěl vidět. Nejlepších 90 minut, jaké můžeme předvést. Když se v takových výkonech ustálíme a budeme je předvádět pravidelně, tak teprve budeme tým. Velmi dobrý tým,“ nešetřil po výhře nad Rapidem chválou bývalý skvělý záložník Liverpoolu a současný trenér Rangers Steven Gerrard

Po dvou kolech Evropské ligy se totiž dívají skotskému týmu na záda ve skupině kromě Rapidu Vídeň ještě španělský Villareal a moskevský Spartak. Tedy týmy, které v Evropě rozhodně neplatí za otloukánky a které tu a tam proniknou i do slavnější Ligy mistrů.

„Vstřelili jsme pět gólů proti dvěma skvělým soupeřům. Ale pro mě jsou důležitější očekávání. Ano, máme čtyři body a vedeme skupinu, ale zatím jsme ještě zdaleka nic nedokázali. Strašně důležitý bude příští zápas, kdy hrajeme doma. A když předvedeme stejný výkon jako teď, tak je velká šance, že budeme mít po třech zápasech sedm bodů, což by byl vynikající start a zároveň pozice, kde bychom chtěli být,“ prozrazuje bývalý anglický reprezentant, kde by svůj tým rád viděl.

Ať už že se to fotbalistům Rangers povede nebo ne, tak jeden posun už zaznamenali. Bojovat o postup v Evropské lize s Villarealem je pro ně při vší úctě k soupeřům rozhodně prestižnější než souboje ve Stirlingu a Montrose ve čtvrté skotské lize.