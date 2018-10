Pro všechny lidi v klubu i ve městě je to odměna, raduje se po remíze s Kyjevem jablonecký Trávník

Jabloneckou Střelnicí nakonec zněl potlesk, domácí fanoušci odměnili jablonecké hráče, kteří se dokázali vzpamatovat z manka 0:2 a vybojovali remízu.

Jablonec má první bod v Evropské lize, s Dynamem Kyjev vydřel remízu 2:2 Číst článek

„Jsem rád za to, co se stalo. Je to pro Jablonec i jeho okolí historický okamžik,“ radoval se po zápase jeden z fanoušků.

Kromě fanoušků opouštěli stadion spokojeně i domácí fotbalisté. Jedním z nich byl záložník Michal Trávník, který na první gól přihrál a druhý sám vstřelil.

„Myslím, že pro všechny lidi v klubu i ve městě je to odměna a je hezké, že to tu takhle je,“ řekl Trávník.

Po nepovedeném úvodu, kdy během první čtvrthodiny hostující Dynamo dvakrát udeřilo, to ale na úspěšnou domácí jabloneckou premiéru v Evropské lize nevypadalo.

Miroslav Stoch: Je to kruté, prohrálo lepší mužstvo Číst článek

„Nechtěli jsme brzy inkasovat a inkasovali jsme dvakrát. Těch prvních 15 minut jako bychom si užívali, že se tu hraje Evropská liga, a zapomněli jsme hrát,“ řekl Trávník.

„Pořád si na to zvykáme, na evropské scéně je to rychlejší a chyby jsou hned trestány. To nás sráží. Ale velké plus je, že jsme se sami dokázali zvednout a zaslouženě jsme vyrovnali,“ dodal čtyřiadvacetiletý záložník.

Svůj první bod v základní skupině Evropské ligy už Severočeši mají, na první vítězství si budou muset počkat minimálně do dalšího domácího utkání proti kazašské Astaně.