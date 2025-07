Baník narazí ve 2. předkole Evropské ligy na Legii Varšava. Spartu v Konferenční lize čeká Aktobe

Fotbalisté Legie Varšava po výhře 1:0 v odvetě 1. předkola Evropské ligy vyřadili Aktobe a utkají se v 2. předkole s Baníkem Ostrava. Vítěz Polského poháru doma v úvodním zápase zvítězil také 1:0. Aktobe přejde do 2. předkola Konferenční ligy, v němž se utká s pražskou Spartou. Aktobe (Kazachstán) 20:30 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Boula za Baníku Ostrava (v bílém) a Patrik Vydra ze Sparty Praha v souboji o míč v utkání nadstavbové skupiny o titul | Foto: Michal Beránek | Zdroj: CNC / Profimedia

Úvodní zápasy 2. předkola Evropské a Konferenční ligy jsou na programu za týden 24. července. Zatímco Baník Ostrava začne dvojzápas s Legií doma, Sparta se s Aktobe utká nejprve v Kazachstánu.

První poločas odvety na stadionu v severozápadním Kazachstánu nepřinesl moc dramatických situací, favorizovaná Legia hájila nejtěsnější náskok z prvního utkání. Za domácí nastoupil i rumunský obránce Vatajelu, který dříve hrál v české lize právě za Spartu a Jablonec.

Je rozhodnuto: vyzveme Legii! Lístky se ještě stále dají koupit. Začínáme už příští čtvrtek na Městském stadionu.





Po přestávce šancí přibylo. Arménský záložník Bičachčjan, který jediným gólem rozhodl první zápas, mohl Legii pojistit postup, ale dvacet minut před koncem trefil z přímého kopu jen břevno.

Gól domácího Omirtajeva neplatil, protože asistent rozhodčího signalizoval ofsajd. Až v první minutě nastaveného času se po individuální akci prosadil Kolumbijec Elitim a posunul favorita k duelům s Baníkem.

V Ostravě i na Letné museli být nachystaní na obě varianty. „Jde mimo nás, s kým budeme hrát. Jsou to dva dobré týmy z kvalifikace Evropské ligy. Bude to těžké. Buď nás čeká dlouhá cesta do Kazachstánu, nebo velmi silný soupeř z Polska. Musíme se tomu přizpůsobit a bez ohledu na soupeře být připravení,“ konstatoval trenér Sparty Brian Priske den před odvetou, která o rozřazení soupeřů pro české týmy rozhodla.

UECL | Naším soupeřem ve druhém předkole Konferenční ligy je FC Aktobe



Úvodní utkání odehrajeme ve čtvrtek 24. července v Kazachstánu, o týden později je pak na plánu domácí odveta



