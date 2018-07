Sparta jde proti Subotici i se čtyřmi Srby. Věřím, že se budou chtít doma ukázat,‘ říká trenér Hapal

Do letadla z Prahy do Bělehradu usedá minimálně dvakrát do roka, do rodné země se totiž vrací při každé dovolené, ale teď si v ní bude moct křídelník Vukadin Vukadinović poprvé po deseti letech zahrát soutěžní utkání.

„Tam jsem ještě nehrál. Pamatuju si, že jsme hráli s Vojvodinou a jednou s Crvenou Zvezdou, ale to bylo na soustředění v Rakousku,“ říká před odletem Vukadin Vukadinović.

A tak to bude událost i pro rodinu a kamarády. Za Vukadinovićem dorazí na návštěvu na hotel a pak snad i na zápas, pokud s tím dokáže pomoct vedoucí týmu Miroslav Baranek.

„Mluvil jsem s ním ohledně lístků a možná to bude problém, ale snad se to nějak zařídí,“ říká Vukadinović.

Podobné starosti mají i obránce Uroš Radaković a záložníci Mihailo Ristić se Srdjanem Plavšićem, který dokonce za Spartak Subotica hrál.

„Věřím, že se budou chtít doma ukázat. Pokud dostanou v tom utkání prostor, věřím, že budou patřit k našim lepším hráčům,“ říká trenér Pavel Hapal.

Sparťanský kouč při přípravě na utkání vsadil hlavně na videozáznamy posledních zápasů Subotici, ale ptal se i svých srbských svěřenců.

„Jsou nevyzpytatelní. Hraje Sparta, tak se určitě budou chtít ukázat. Většinou jsou to mladí kluci, takže mají málo zkušeností s Evropou, tak věřím, že to zvládneme. Kvalita je určitě na naší straně,“ věří Vukadinović.

Potvrdit se to fotbalisté Sparty včetně Vukadina Vukadinoviće a dalších tří Srbů pokusí ve čtvrtek od 20.45.