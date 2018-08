Jsou z masa kostí stejně jako naši hráči, říká před utkáním proti Seville olomoucký trenér Jílek

Fotbalová Sigma Olomouc vstoupí do čtvrtého předkola Evropské ligy domácím soubojem se Sevillou. Utkání začne na zaplněném Andrově stadionu v 19 hodin. V případě hráčů Sigmy může jít o jeden z nejprestižnějších zápasů vůbec. Změří síly s jedním z nejkvalitnějších soupeřů, s jakými se dosud střetli. Olomouc 16:10 23. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Jílek (vlevo) a Michal Vepřek | Zdroj: ČTK

„Dívá se na to moc hezký, pokoukání je to krásné,“ říkal o hře Sevilly kapitán Sigmy Michal Vepřek poté, co studoval s celým týmem záznam jejích zápasů. Superlativy nešetřil ani olomoucký trenér Václav Jílek.

„Nemyslím si, že by to byli nepřemožitelní lidé, jsou z masa a kostí stejně jako naši hráči, takže zkusíme něco vymyslet a uvidíme, na co to bude stačit,“ nemá přehnaný respekt Jílek.

Podle Jílka i Michala Vepřeka bude souboj se Sevillou životní fotbalový vrchol celého týmu. Václav Jílek ale nechce, aby si ho hráči užívali.

„Něco si užívat, to bych dal do spojení s úplně jinými činnostmi. Ti frajeři před sebou mají možná životní zápas. V převedeném slova smyslu rozumím tomu spojení 'užít si to'. Chtěl bych, aby to utkání prožili. Aby si ho neužívali, ale aby ho hráli se vším, co k tomu patří. Se všemi schopnostmi a dovednostmi, které mají.

Sigma se už v evropských pohárech s podobně silnými celky utkala. Třeba v roce 2009, kdy Olomouc hrála kvalifikaci Evropské ligy naposledy, uhrála na Andrově stadionu s Evertonem remízu 1:1. Po venkovní porážce 0:4 ale nakonec do skupinové fáze nepostoupila.

Utkání začíná ve čtvrtek v 19 hodin a jeho průběh můžete na iROZHLAS.cz sledovat online.