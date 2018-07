Sparta začíná boj o Evropskou ligu v Srbsku, kde loni selhala. ‚Takhle nepřemýšlíme,‘ říká Vukadinović

Fotbalisté Sparty po roce znovu vstoupí do kvalifikace Evropské ligy v Srbsku. A byli by rádi, kdyby to letos proti Spartaku Subotica dopadlo lépe než loni proti Crvene Zvezdě Bělehrad.

Bělehrad 8:05 26. července 2018