Schickovo malé derby. ‚Odmalička jsem sparťan, rivalita ve mně je,‘ říká reprezentační útočník

Když žijete v Německu a jmenujete se Schick, možná vás tak nějak automaticky předchází pověst elegána. Ostatně na příchod českého útočníka do Leverkusenu klub reagoval vtipným videem, ve kterém Patrik Schick - v překladu slušivý nebo vkusný – v obleku klepe na dveře šatny svých nových spoluhráčů.

Řada fanoušků by asi řekla, že to Schickovi sluší i v červeném dresu Leverkusenu, i když kvůli zranění ho v úvodu tohohle angažmá mnohokrát neoblékl. Po měsíc a půl dlouhé pauze už se ale znovu dostává do sestavy. Při zápase se Slavií by neměl chybět na hřišti.

I když trenér Peter Bosz říká, že jeho svěřenec ještě nepřevedl všechno, co v něm je, a že toho správného Schicka uvidíme až v budoucnu. Jenže český reprezentant má už teď velmi dobrý důvod srazit své krajany z Vršovic.

„Odmalička jsem sparťan, takže ta rivalita ve mně je. S některými hráči Slavie se znám z reprezentace, ale hraju za Leverkusen a chci dávat góly. O výsledcích Slavie vím, ale herní projev neznám, neviděl jsem je. V televizi na ně nekoukám,“ přiznal Schick na tiskové konferenci.

A tak si i trenér Pražanů Jindřich Trpišovský přeje, aby teď Schick konečně na vlastní kůži poznal sílu Slavie.

„Doufáme, že bude hrát, abychom se s ním mohli potkat na hřišti. Pro kluky je to dobré, že se mohou postavit proti sobě,“ podotkl kouč.

Utkání o konečné první místo v tabulce skupiny C začne v Leverkusenu v 18:55. Ze zápasu přinese živé vstupy Radiožurnál a sledovat ho můžete živě i v online reportáži na serveru iROZHLAS.cz.