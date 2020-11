Kluky jsem potopil mými chybami, litoval po další prohře v Evropské lize brankář Liberce Nguyen

„Pochválil bych mužstvo za to, že kluci splnili to, co jsme chtěli. Tedy dramatičnost. Nechali tam srdce, odbojovali to, makali. Odehráli zápas, na který měli,“ hodnotil utkání liberecký trenér Pavel Hoftych.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy z týmu Liberce po utkání Evropské ligy s Hoffenheimem

Jeho svěřence po většinu utkání zdobila jistota v defenzívě. Hoffenheim jen těžko překonával domácí obranu. Poprvé se hosté radovali v 77.minutě, druhý gól vstřelili z pokutového kopu.

„Po celý zápas byla obrana dobrá. Kluci v kabině z toho nejsou úplně špatní, protože podali dobrý výkon, ale bohužel jsem je potopil mými chybami. Když pak poslouchám, jak kluci makali a už nemohli, tak mě to o to víc mrzí,“ litoval po utkání liberecký gólman Filip Nguyen.

Porážka ho hodně mrzela. Ovšem i na ní se snažil najít pozitiva. „Když hrajeme týmově a jeden za druhého, tak můžeme hrát s každým.“

Pro Liberec to byla třetí porážka v základní skupině Evropské ligy v řadě. Aktuálně mu patří třetí příčka tabulky a na druhé postupové místo, které drží Crvena zvezda, ztrácí dvě kola před koncem šest bodů.

V Bělehradě navíc prohrál 1:5 a tak už má jen teoretickou šanci na postup. „Bereme to tak, že máme ještě pořád dva zápasy. Jedeme do Gentu a doma máme Crvenou zvezdu. Bavíme se o tom, že pro každého hráče je to svátek hrát skupinu Evropské ligy. Budeme se chtít poprat o další body, ať už to skončí jakkoliv,“ řekl Pavel Hoftych o motivaci jeho týmu pro závěr základní skupiny Evropské ligy.