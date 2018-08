České kluby musely dlouho čekat, než bývalý nizozemský fotbalista Aron Winter vylosoval míček s jejich jménem. Slavia a stejně tak Jablonec totiž byly ve výkonnostně nejslabším koši a ten přišel na řadu až na konec. Pro Slavii z toho vyšla skupina se Zenitem Petrohrad, Kodaní a Bordeaux.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Budeme chtít postoupit, burcuje po losu skupin Evropské ligy slávistický obránce Jugas

„V osudí byly i atraktivnější soupeři než ti, co máme, to ale neznamená, že jsou slabé. Myslím ale, že je to hratelná skupina, a budeme chtít postoupit,“ řekl slávistický obránce Jakub Jugas.

Ten byl rád, že se tým vyhne dlouhému cestování. Třeba do Astany, kterou má ve skupině Jablonec a kde Slavia hrála loni.

„Skupina Jablonce je velmi špatná na cestování, to jsme naštěstí nechytli. Lepší se Zenitem Bordeaux a Kodaní než letět znovu do Astany,“ dodal Jugas.

Slavia si v Evropské lize zahraje proti Plašilovi s Lüftnerem, Jablonec čeká dlouhé cestování Číst článek

U všech soupeřů je alespoň malá slávistická stopa. V Zenitu dřív dělal kapitána portugalský záložník Danny, který ještě nedávno hrál právě za Slavii. V Kodani nastupuje bývalý slávista Michael Lüftner. A Bordeaux porazilo Slavii v roce 1996 v semifinále Poháru UEFA a navíc tam úspěšně působil Vladimír Šmicer, slávistická legenda.

„Je zajímavé, že jsou v těch týmem slávistické stopy, ale doufám, že je porazíme a budeme schopni postoupit,“ řekl Jakub Jugas.

Druhý český zástupce Jablonec narazí v základní skupině na Dynamo Kyjev, Rennes a už zmíněnou Astanu. První zápasy jsou na programu 20. září.