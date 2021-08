Rangers se vrátí do Prahy, v Evropské lize narazí na Spartu. Skupinu A doplňuje Lyon a Brøndby

Letenští v minulém ročníku Evropské ligy ve skupině porazili jiný glasgowský tým Celtic dvakrát 4:1. Úřadující skotští mistři Rangers zase ve vyhroceném březnovém osmifinále stejné soutěže vypadli se Slavií Praha.

Skupiny začnou ve čtvrtek 16. září a poslední šesté kolo se odehraje 9. prosince. Do vyřazovací fáze projdou vždy první dva týmy. Mužstva na třetím místě nově čeká play off Evropské konferenční ligy. Sparta si postupem do hlavní fáze vydělala 3,63 milionu eur (přes 92 milionů korun).

Sparta si postupem do hlavní fáze vydělala 3,63 milionu eur (přes 92 milionů korun).

Los základních skupin Evropské ligy Skupina A: Lyon, Rangers, Sparta Praha, Bröndby.

Skupina B: Monako, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz.

Skupina C: Neapol, Leicester, Spartak Moskva (Král), Legia Varšava (Pekhart).

Skupina D: Olympiakos Pireus (Vaclík), Frankfurt, Fenerbahce (Novák), Antverpy.

Skupina E: Lazio, Lokomotiv Moskva, Marseille, Galatasaray.

Skupina F: Braga, Crvena Zvezda, Ludogorec Razgrad, Midtjylland.

Skupina G: Leverkusen (Schick), Celtic, Betis, Ferencváros.

Skupina H: Dinamo Záhřeb, Genk, West Ham (Coufal, Souček), Rapid Vídeň.

Pro svěřence trenéra Pavla Vrby budou zápasy s Lyonem další konfrontací s francouzským fotbalem. Na začátku srpna Sparta podlehla Monaku ve 3. předkole Ligy mistrů po porážkách 0:2 doma a 1:3 venku. Jako trest za rasismus fanoušků v úvodním duelu na Letné odehrají Pražané první domácí zápas skupiny bez diváků.

Vypjatá odveta Rangers se Slavií (0:2) vyvrcholila incidentem mezi Glenem Kamarou a hostujícím Ondřejem Kúdelou, který finského záložníka tmavé pleti údajně rasisticky urazil a následně dostal desetizápasový disciplinární trest v mezinárodních soutěžích. Domácí Kemar Roofe v zápase brutálním zákrokem zranil slávistického brankáře Ondřeje Koláře.

Sparta zná trest za rasismus fanoušků v zápase s Monakem, první duel Evropské ligy bude bez diváků Číst článek

Los legionářů

West Ham s reprezentačním duem Vladimír Coufal, Tomáš Souček ve skupině H potká Dinamo Záhřeb, Genk a Rapid Vídeň. Leverkusen s českým útočníkem Patrikem Schickem narazí ve skupině G na Celtic Glasgow, Betis Sevilla a Ferencváros Budapešť, přemožitele Slavie z 3. předkola LM.

Ve dvou skupinách může dojít i na souboje českých hráčů. Olympiakos Pireus s brankářem Tomášem Vaclíkem narazí i na Fenerbahce Istanbul, kde působí obránce Filip Novák. Dalšími týmy "déčka" jsou Frankfurt a Antverpy.

Ve skupině C, kde jsou favority Neapol a Leicester, by se zase mohli potkat záložník Alex Král (Spartak Moskva) a útočník Tomáš Pekhart, který s Legií Varšava ve 4. předkole EL vyřadil Slavii.