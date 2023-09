Sparta má ve skupině Evropské ligy po dvou letech opět Rangers. Utká se také s Betisem a Limassolem

Český šampion ze Sparty prošel do skupiny Evropské ligy poté, co v závěrečném předkole po čtvrtečním domácím vítězství 4:1 vyřadil Dinamo Záhřeb a předtím ve 3. předkole Ligy mistrů vypadl s FC Kodaň. Úřadující vicemistr Slavia na cestě do hlavní fáze postoupila přes dva ukrajinské kluby Dnipro a Luhansk. Oba čeští zástupci v soutěži si přáli dostat tým z Anglie, což se ale ani jednomu nepoštěstilo.

Podařil se nám malý zázrak, raduje se sparťanský trenér Priske po obratu s Dinamem Záhřeb Číst článek

Sparta v soutěžích UEFA ze tří soupeřů ve skupině zahrála jen s Rangers, na Betis Sevilla ani Aris Limassol v pohárech ještě nenarazila. Předloni ve skupině nad celkem z Glasgow doma zvítězila 1:0, na stadionu soupeře ale prohrála 0:2 a na rozdíl od soupeře do vyřazovací fáze Evropské ligy nepostoupila.

Zápas plný vášní

Dvojzápas před dvěma lety provázely velké vášně. Tehdejší trenér Rangers Steven Gerrard po utkání v Praze kritizoval bučení sparťanských dětí na záložníka tmavé pleti Glena Kamaru, jenž byl vyloučen.

Na Letné kvůli disciplinárnímu trestu za rasismus části fanoušků v srpnovém utkání 3. předkola Ligy mistrů s Monakem chyběli dospělí fanoušci, výjimkou byl doprovod téměř 11 tisíc dětí.

Gerrard později vyjádřil překvapení a zklamání z verdiktu UEFA netrestat Spartu za neprokázané rasistické chování diváků. Do kauzy se vložili i politici a Letenských se zastal předseda FAČR Petr Fousek. Kamara nyní působí v Leedsu, kam přestoupil ve čtvrtek, jen den před losem.

Los skupin fotbalové Evropské ligy: Skupina A: West Ham (Coufal, Souček), Olympiakos Pireus, Freiburg, Bačka Topola. Skupina B: Ajax Amsterodam, Marseille, Brighton, AEK Atény. Skupina C: Glasgow Rangers, Betis Sevilla, Sparta Praha, Aris Limassol. Skupina D: Bergamo, Sporting Lisabon, Sturm Štýrský Hradec, Raków Čenstochová. Skupina E: Liverpool, LASK Linec, Union St. Gilloise, Toulouse. Skupina F: Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos Atény. Skupina G: AS Řím, Slavia Praha, Šeriff Tiraspol, Servette Ženeva. Skupina H: Leverkusen (Hložek, Kovář, Schick), Karabach, Molde, Häcken.