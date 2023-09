Slavia narazí v Evropské lize na AS Řím. Kromě loňského finalisty má ve skupině Tiraspol a Servette

Fotbalisté Slavie se ve skupině Evropské ligy utkají s finalistou z minulé sezony AS Řím, přes který přešli v roce 1996 ve čtvrtfinále tehdejšího Poháru UEFA. Vedle týmu trenéra Josého Mourinha budou dalšími soupeři červenobílých Šeriff Tiraspol a Servette Ženeva. Nyon 13:49 1. 9. 2023 (Aktualizováno: 14:24 1. 9. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie Praha postoupili do Evropské ligy | Zdroj: Profimedia

Úřadující vicemistr Slavia na cestě do hlavní fáze postoupila přes dva ukrajinské kluby Dnipro a Luhansk.

Slávisté figurovali ve druhém ze čtyř výkonnostních košů a los jim jako prvního soupeře přiřadil AS Řím. S šestým celkem minulé sezony italské ligy sehráli červenobílí jeden z nejslavnějších zápasů své historie, v roce 1996 při tažení do semifinále Poháru UEFA favorita o kolo dříve vyřadili po domácím vítězství 2:0 a venkovní porážce 1:3 po prodloužení.

Z českých klubů naposledy hrála s AS Řím Plzeň, která v sezoně 2018/19 ve skupině Ligy mistrů venku utrpěla debakl 0:5 a doma zvítězila 2:1.

Slavný portugalský trenér italského velkoklubu Mourinho dokázal v kariéře ovládnout všechny tři velké pohárové soutěže, se současným klubem vloni triumfoval v Konferenční lize.

Temné vzpomínky na Tiraspol

Zatímco na Římany mají červenobílí výborné vzpomínky, Tiraspol patří k „černým můrám“ slávistické historie. V roce 2009 Vršovičtí s moldavským šampionem vypadli v kvalifikaci Ligy mistrů po remízách 0:0 venku a 1:1 doma, gól inkasovali v samém závěru.

Pražané se už v soutěžích UEFA utkali i se zbylým soupeřem, v sezoně 2001/02 přes Servette Ženeva nepostoupili po venkovní porážce 0:1 a domácím nerozhodném výsledku 1:1.

Skupinová část Evropské ligy začne ve čtvrtek 21. září a vyvrcholí šestým kolem 14. prosince. Na jaře pak budou pokračovat tři ze čtyř týmů v jednotlivých tabulkách. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druzí v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s mužstvy z třetích příček v Lize mistrů.

Týmy na třetích místech přejdou do nižší soutěže Evropské konferenční ligy. Finále Evropské ligy se uskuteční 22. května v Dublinu.

