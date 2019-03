Z českých fotbalových týmů už jsou slávisté v Evropské lize sami. A ještě nějakou dobu by v soutěži rádi pokračovali, jenže v osmifinále je teď čeká pětinásobný vítěz soutěže Sevilla. Ve čtvrtek večer nastoupí Slavia ve Španělsku k úvodnímu zápasu. Sevilla 14:28 7. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Jel jsem s jedním taxikářem a byl to vášnivý fanoušek Sevilly. Vyprávěl mi, jak je to pro ně důležité a jak se na to chystají. Támhle na zdi vidíme, jak je pro ně Evropská liga důležitá,“ ukazoval slávistický trenér Jindřich Trpišovský v tiskovém centru na fotografie a data, která připomínají pět triumfů Sevilly v Evropské lize nebo jejím předchůdci Poháru UEFA.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak na Sevillu? Trpišovský chce nebojácný výkon, inspirací může být Ajax

Španělské týmy jsou obecně skoro až neuvěřitelně úspěšné při sbírání evropských trofejí. Při zápasech často svým stylem moc nepustí soupeře do hry. A tohle teď možná zažije i Slavia.

„Je to prostě klasické španělské mužstvo, které rádo drží balón a je silné v kombinaci. Jakmile nejste blízko k hráčům, tak rozjedou kolotoč přihrávek a už běháte bez míče,“ řekl Trpišovský.

„Samozřejmě budeme připravení na to, že to nebude jako některé zápasy v naší lize, kdy máme šedesát sedmdesát procent držení míče. Bude to jiné, ale určitě se nechceme nechat zahanbit a taky jim chceme balón občas sebrat,“ dodává záložník Tomáš Souček.

Jak uspět ve Španělsku teď ale třeba ukázal Ajax Amsterdam v Lize mistrů proti Realu Madrid.

„Všichni jsme na to koukali, a kdyby se stalo něco podobného, tak bychom všichni byli v obrovské euforii. Je důležité, abychom se toho zápasu nezalekli,“ vystihl Tomáš Souček věc, která se občas českým fotbalovým týmům v soubojích se slavnějšími soupeři stane - mají přehnaný respekt.

„Když vám v těhlech těžkých zápasech dva tři hráči nezahrají nejlépe, jak můžou, tak vás soupeř přehraje, takže se musí potkat to, aby všichni naši hráči podali nebojácný a aktivní výkon,“ přál by si trenér Jindřich Trpišovský.

