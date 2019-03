Slávy jiných gigantů ze Španělska Barcelony nebo Realu sice nedosahuje, ale i tak jde o jeden z nejúspěšnějších fotbalových klubů světa. FC Sevilla, čtvrteční soupeř pražské Slavie v osmifinále Evropské ligy, je pětinásobným vítězem zmíněné soutěže. A zájem veřejnosti tomu plně odpovídá. Sevilla 9:07 7. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pablo Machín během utkání Sevilly s Laziem Řím. | Foto: Alberto Lingria | Zdroj: Reuters

Stůl dlouhý asi jako dvě fotbalové branky je plný telefonů a kodeků, které spojují sál pro reportéry s rozhlasovými studii. Lokálními i celostátními, je tady i klubové rádio. Za chvíli začne tisková konference FC Sevilla, kterou některá média přenášejí živě, některá ještě dávno před jejím začátkem. Pravda, rozhovory se netýkají ani tak soupeře, tedy pražské Slavie, ale spíš krize, do které se pětinásobný vítěz Evropské ligy dostal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lidé ve vedení mi důvěřují, říká před zápasem se Slavií trenér Sevilly a chválí Vaclíka

„Cítím se silný. Nemá cenu ztrácet čas otázkou, jestli jsme v krizi, nebo ne. To nemá smysl, bere to energii. Ani není nutné spojovat zápasy Evropské ligy s těmi ve španělské lize. Lidé ve vedení mi důvěřují a nechci je zklamat,“ prohlásil trenér Sevilly Pablo Machín.

Otázky reportérů jsou podobné, španělští žurnalisté jsou neodbytní a chtějí vědět, proč se týmu ve španělské lize nedaří. Kouč odpovídá stále klidně, přesto si viditelně uleví, když dostává od Radiožurnálu otázku, jak je zatím spokojený s českým gólmanem Tomášem Vaclíkem.

Můžeme Sevillu potrápit ještě více než před šesti lety Liberec, věří Coufal před zápasem Evropské ligy Číst článek

„Je to velice příjemné překvapení pro všechny. Sháněli jsme gólmana a to, jak chytal v minulých sezonách, splňovalo naše požadavky. Měl za sebou výborné sezony a teď začal skvěle. Teď, když jsou výkony týmu slabší, tak se to možná trochu odráží i na jeho úspěšnosti, ale je to velice důležitý hráč a důležitý člen našeho klubu,“ řekl Machín, kouč mužstva, které je specialistou na Evropskou ligu.

Snad i proto, že na domácí titul v konkurenci Barcelony, Realu či Atlética zřejmě nikdy nemůže Sevilla dosáhnout, o to víc se na druhou nejprestižnější klubovou soutěž pokaždé tak moc soustředí. Získat pohár pošesté je velkým cílem a tím dílčím je teď vyřadit Slavii.