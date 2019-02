Fotbalisté Arsenalu ani Rennes v Evropské lize nevyhráli

Fotbalisté Arsenalu s Petrem Čechem v brance v úvodním utkání druhého kola Evropské ligy nečekaně prohráli 0:1 na hřišti BATE Borisov. Nedařilo se ani jinému českému gólmanovi Tomáši Koubkovi z Rennes, protože francouzský celek doma po inkasovaném gólu v 90. minutě remizoval 3:3 s Betisem Sevilla. Praha 0:21 15. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tým Arsenalu před zápasem Evropské ligy s běloruským BATE Borisov. | Foto: Sergei Grits | Zdroj: ČTK/AP/

Brankář Tomáš Vaclík ze Sevilly naopak čistým kontem přispěl španělskému celku k vítězství 1:0 nad Laziem Řím. O výhře hostujícího týmu, který se dočkal první vítězství po třech zápasech, na Olympijském stadionu rozhodl ve 22. minutě Wissam Ben Yedder.

Obránce Luděk Pernica se stal hrdinou Plzně. Dvěma brankami otočil skóre proti Dinamu Záhřeb Číst článek

Arsenal měl sice v Bělorusku výraznou územní převahu a soupeře také přestřílel, z gólu se však radovali domácí. O jedinou branku se hlavou po přímém kopu v 45. minutě postaral Stanislav Dragun. Londýnský klub v závěru navíc přišel o vyloučeného Alexandra Lacazetta, ale před domácí odvetou stále může pomýšlet na postup.

Rennes vedlo už po deseti minutách 2:0 a po prvním poločase 3:1, ale na vítězství to nestačilo. Po hodině hry snížil hlavou Sidnei a v 90. minutě Koubka nevýraznou střelou překonal Diego Lainez. Betis díky němu udržel neporazitelnost v probíhajícím ročníku soutěže a před odvetou, která je v Seville na programu příští týden, má o něco blíž k postupu.

Bez porážky je v dosavadním průběhu Evropské ligy i Villarreal, který v úvodním zápase play off vyhrál 1:0 v Lisabonu nad Sportingem. Vítězstvím venku vstoupila do vyřazovací části také Chelsea díky výhře 2:1 v Malmö. Do vedení 2:0 poslal hosty Olivier Giroud a zaznamenal pátý gól ve čtyřech zápasech Evropské ligy.

Neapol uspěla 3:1 v Curychu a připravila tak vítěznou premiéru v soutěži pro Carla Ancelottiho. Bývalý trenér AC Milán nebo Realu Madrid sice odkoučoval 160 zápasů v Lize mistrů a třikrát ji dokázal vyhrát, ale v Evropské lize se postavil před lavičku poprvé.