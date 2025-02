Každý hráč má rád, když stadion bouří, těší se na atmosféru v Budapešti útočník Plzně Vydra

Fotbalisté Plzně se připravují na play-off Evropské ligy proti Ferencvárosi Budapešť. Úvodní zápas odehraje Viktoria na hřišti maďarského mistra a to ve druhé největší aréně v zemi, která stojí na místě bývalého stadionu Alberta Flóriána. Budapešť 15:39 13. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník plzeňské Viktorie Matěj Vydra na tiskové konferenci před zápasem s Ferencvárosem | Foto: Zsolt Szigetvary | Zdroj: EPA / Profimedia

„Já jsem tam dokonce odehrál poslední utkání, které se tam hrálo. Bylo to derby, které jsme vyhráli 2:1 v 93. minutě,“ vzpomíná bývalý český reprezentant Martin Klein na angažmá ve Ferencvárosi Budapešť. V dresu maďarského klubu odehrál dvě sezony a zisk ligového poháru slavil i s přáteli.

Poslechněte si, jak čestí fotbalisté Martin Klein a Marek Heinz vzpomínají na působení ve Ferencvárosii a jeho fanoušky

„Měl jsem tam s sebou kamarády, kteří se chtěli podívat na fotbal do Budapešti a řekli, že takovou atmosféru nezažili ani v Anglii,“ popisuje Klein.

Právě zkušenosti s ostrovním fotbalem a tamní atmosférou má současný útočník plzeňské Viktorie Matěj Vydra.

„Každý hráč má radši, když je plný stadion a bouří to tam, než když je poloprázdný a je tam ticho. Pro mě je lepší, když ten domácí tým podporuje. Samozřejmě, není to jednoduché, když někdo píská na soupeře, což možná tady bude, nevíme. Nikdy jsem tady nehrál, ale mně osobně to nevadí,“ říká útočník se zkušenostmi z Premier League nebo Championship.

Fotbalisté Plzně se můžou těšit na vyprodaný stadion, na který se vejde 23 tisíc lidí. V dobách, kdy za maďarský Ferencváros hrál Martin Klein, chodilo z kapacitních důvodů stadionu fanoušků méně, ale i tak dokázali vytvořit bouřlivou atmosféru.

Derby uzavřelo půlku města

„Bylo to opravdu peklo. A co se týče fanatismu, tak tady se řeší Sparta-Slavie, ale v Maďarsku v té době zápas Ferencváros-Újpest znamenal zavření půl města,“ popsal Klein a srovnával atmosféru při budapešťském derby i se svým působením v Turecku.

„Tam je to další extrém. Když řeknu, co se dělo v Turecku, to by bylo asi na další povídání, to je trochu něco jiného. Když jsme se bavili s Markem Heinzem, oni jedno derby prohráli doma 0:3 nebo 0:5, opravdu velkým rozdílem a nemohli asi tři hodiny ze stadionu,“ vypráví Klein.

„Fanoušek a hráč jsou propojení, a když se hraje dobrý fotbal, tak je i dobrá atmosféra na stadionu a zase opačným směrem. Tyhle věci k sobě patří a atmosféra tam byla vždycky úžasná, ať jsme hráli doma, nebo venku, tak tam prostě byla vždycky bouřlivá atmosféra a fanoušci nás hnali,“ doplnil Kleina také bývalý hráč Ferencvárose Budapešť Marek Heinz.

Maďarští mistři vyzvou v úvodním kole play-off Evropské ligy plzeňskou Viktorii. Zápas začne v 18.45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.