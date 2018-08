Olomouc se těší na fotbalový svátek, v play-off o postup do Evropské ligy změří síly se Sevillou

Olomouc se chystá na fotbalový svátek. Ve čtvrtek od 19:00 nastoupí proti místní Sigmě na Andrově stadionu přední španělský celek FC Sevilla, s pěti tituly nejúspěšnější klub v historii Evropské ligy. Hanáci se budou snažit o překvapení a pokusí se velkého favorita vyřadit v posledním předkole. Čeští fanoušci navíc mají možnost v akci vidět i reprezentačního gólmana Tomáše Vaclíka, který v létě přestoupil do Sevilly z Basileje. Olomouc 16:50 22. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost hráčů Sigmy po úvodním gólu Martina Sladkého | Zdroj: ČTK



FC Sevilla je vůbec nejtěžší soupeř, na kterého Sigma mohla v předkole narazit. Žádný jiný tým nemá v této sezoně Evropské ligy vyšší koeficient UEFA než právě klub z Andalusie. Dokonce i v Lize mistrů by byl při losování v prvním koši. Hráči Olomouce se ale této výzvy nebojí.

„Jsme hrozně rádi, že jsme postoupili přes Kajrat a můžeme si zahrát se Sevillou. Je to svátek pro nás, pro klub, pro fanoušky, pro celou Olomouc. Je to super. Jsou to obrovské zkušenosti. Je to k nezaplacení hrát takové zápasy,“ řekl záložník David Houska.

Pokud chce ale mít Sigma proti favoritovi alespoň nějakou šanci, musí podat mnohem lepší výkon, než jaké zatím doma předvádí v lize. Před svými fanoušky prohrála všechny tři duely a v pondělí dokonce 1:4 s Ostravou, za což se trenér Václav Jílek příznivcům omluvil.

„Myslím, že ve čtvrtek to bude úplně jiný zápas s úplně jinou motivací. Jestli mám srovnat Baník a Sevillu, tak Sevilla je o dva, možná o tři levely výš než Baník. Takže pokud budeme bránit stejně jako proti Ostravě, tak to zavání průserem,“ připustil Jílek, že v defenzivě se musí tým hodně zlepšit.

Věří ale, že pokud se povede uhrát se Sevillou zajímavý výsledek, může to týmu po nepovedeném vstupu do ligy pomoc. „Zkusíme uhrát co nejlepší výsledek a povzbudit se tím na nedělní zápas v Jablonci. Roli bude hrát taktika na soupeře a momentální psychické rozpoložení hráčů,“ uvedl Jílek.

Rozhodně nelze spoléhat na to, že by španělský favorit duel s Olomoucí podcenil. Ve hře je totiž hodně. Vedle postupu do hlavní fáze soutěže také zhruba 75 milionů korun na bonusech. Navíc Sevilla nechyběla ve skupinách evropských pohárů od roku 2012 a vyřazení by pro klub znamenalo velké zklamání.

„Ve čtvrtek nás čeká super důležitý zápas. Není prostor pro jedinou chybu, protože hrajeme o skupinovou fázi, kam hodně chceme,“ řekl trenér jednoho z hlavních favoritů na titul Pablo Machín, který už může využít i novou posilu z AS Řím Maximeho Gonalonse. Mimořádný bude zápas pro Vaclíka, který si poprvé v kariéře zachytá proti českému týmu.

„Po přistání v Česku jsem si naplno uvědomil, jak výjimečný zápas mě čeká. Proti českému týmu jsem nikdy oficiální zápas nehrál, a pokud mě paměť neklame, tak ani proti žádnému týmu s českým hráčem. Vzpomínám si jen na dvojzápas s Basilejí proti Arsenalu, to ale tehdy oba zápasy chytal Ospina a ne Petr Čech. Takže jsem sám zvědavý, co se mi bude honit hlavou a jaké budu mít pocity,“ uvedl na svém facebooku Vaclík.

„Pro nás je postup do Evropské ligy jedním z hlavních sezonních cílů, tak doufám, že neponecháme nic náhodě a zvládneme to,“ dodal.