‚Výsledek, se kterým můžeme něco udělat.‘ Plzeň i přes prohru s Ferencvárosem věří v postup

Fotbalisté Plzně prohráli potřetí z poslední čtyř soutěžních zápasů. V prvním utkání úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy podlehli v Budapešti domácímu Ferencvároši 0:1. Do odvety si ale vezou z Maďarska přijatelný výsledek. Budapešť 7:27 14. února 2025

„Těžký zápas. Věděli jsme, že domácí budou hrát ve dvanácti, protože kulisa je tady výborná a dotlačili je k tomu, že vyhráli 1:0. Ale je to pořád otevřené a věřím, že doma to s podporou fanoušků zvládneme a postoupíme,“ prohlásil plzeňský brankář Martin Jedlička, kterého překonal jen ve 23. minutě tečovanou střelou Muhammad Abu Fani.

Byla to odměna za aktivní vstup Ferencvárose do utkání. A právě nepovedený úvod mrzel trenéra Západočechů Miroslava Koubka.

„Zaskočili nás tou atletičností, agresivitou. Herně určitě ne, fotbalově ne, ale jejich způsob byl v tu chvíli účelný. Možná, že i to prostředí, hrajete venku, než se kluci rozkoukali, i když jsme zkušené mužstvo, tak nám to trošičku ujíždělo v těchto věcech. Tohle si musíme vyhodnotit, začátek se mi pochopitelně nelíbil,“ hodnotil třiasedmdesátiletý kouč.

Pak se ale Plzeň herně zvedla. Západočeši se dostali i do několika příležitostí, ale po domácí bezbrankové remíze s Ludogorcem teprve podruhé v tomto ročníku Evropské ligy nedokázali skórovat.

„Mrzí nás to hodně. Zvládnout jsme to mohli, kdybychom přežili ještě o chvilku déle a neudělali jsme třeba tu chybu. Já jsem ten balon před tím gólem mohl odkopnout lépe, takže to trošku beru na sebe, ale je to škoda. Řekl bych, že ty situace znám. Na to, abychom to udělali aspoň do remízy, jsme měli,“ přiznal plzeňský záložník Lukáš Červ.

Příští týden doma ve Štruncových sadech tak budou Západočeši dohánět jednogólové manko. „Samozřejmě remíza by byla lepší, ale i výsledek 1:0 do odvety z venku je výsledek, se kterým můžeme něco udělat. A věřím, že s tím něco uděláme a zvládneme to,“ dodává Červ.

Pokud se to plzeňským fotbalistům podaří, tak je v osmifinále Evropské ligy bude čekat souboj s Laziem Řím, nebo si zopakují duel s Athletikem Bilbao.