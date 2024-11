Je to práce celého týmu, hodnotí zápas s Realem Sociedad střelec vítězného gólu Plzně

Tři aktuální mistři Evropy včetně střelce zlatého gólu se ve Štruncových sadech neprohánějí každý den, ale Západočeši se Oyarzabala ani jeho spoluhráčů nezalekli.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslchněte si, jak hodnotí zápas proti Realu Sociedad asistent trenéra Marek Bakoš, obránce Jan Paluska a útočník Daniel Vašulín

„Jsou to hráči, jako každí jiní. Ano, jsou to hodně kvalitní hráči, mistři Evropy, ale připravovali jsme se na ně, jako na každého,“ říká obránce Jan Paluska.

Plzeňští fotbalisté se odvážně pouštěli dopředu a už ve třinácté minutě se dostali do vedení. A přestože španělský tým vyrovnal a v závěru si vytvořil velký tlak, Plzeň překvapivé vítězství přece jen vybojovala. Ránu Lukáše Kalvacha šťastně patou tečoval Daniel Vašulín a usměrnil ji k tyči.

„Viděl jsem, že Kalvi střílí a letí to přímo na mě, tak jsem tam dal nohu a snažil jsem se to nějak tečovat. Jsem rád, že to tam zapadlo, já jsem takový gól potřeboval. A že jsem zápas rozhodl už je taková třešnička. Ale je to práce celého týmu, který odvedl skvělou práci,“ popsal gól ze svého pohledu Vašulín.

Viktoria Plzeň si připisuje první výhru v Evropské lize, doma přehrála Real Sociedad 2:1 Číst článek

Fotbalisté Plzně se přitom tentokrát museli obejít bez hlavního trenéra Miroslava Koubka, který kvůli předchozímu vyloučení v Soluni seděl jen na tribuně a mohl sledovat, jak tým místo něj koučují asistenti Jan Trousil a Marek Bakoš. Ten se kolikrát neuhlídal a udílel pokyny i mimo vymezený prostor, několikrát dokonce vstoupil i přímo na hrací plochu.

„Jde říct, že mě ten zápas trochu chytil, vtáhnul do sebe. To, že jsem někam vyběhl mi rozhodčí odpustil,“ přiznává slovenský asistent trenéra Koubka.

Úspěch asistentů ale podle Bakoše dynamiku v trenérském štábu nezmění. „Trenéra si dobírat nebudeme, měli jsme pro tuto situaci vytvořené plány a vyšlo to. Je to super, ale vrátíme se do starých kolejí a trenér si to užije na lajně. Není to jednoduché, za to velký obdiv našemu trenérovi, který to zvládá i v tomto úctyhodném, krásném věku,“ říká asistent třiasedmdesátiletého trenéra Miroslava Koubka.

Jejich tým teď v Evropské lize čeká cesta do Německa na souboj s Dynamem Kyjev, v příštím domácím utkání narazí ve Štruncových sadech na věhlasný Manchester United.

„Jsou to také lidé, i oni mohou mít špatný den. Můžeme mít štěstí, dát ze dvou střel dva góly. Věřím, že máme na to je tady potrápit,“ myslí si plzeňský Vašulín po vítězství 2:1 nad španělským Realem Sociedad.