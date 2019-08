Fotbalisty Jablonce a Mladé Boleslavi čekají ve čtvrtek odpoledne a večer klíčové zápasy v kvalifikaci o Evropskou ligu. Mladá Boleslav musí k postupu do třetího předkola na hřišti kazašského Ordabasy Šymkent minimálně jednou skórovat a podobný úkol čeká i Jablonec. Severočeský klub bude doma proti Pjuniku Jerevan usilovat o smazání jednobrankové ztráty z úvodního duelu. Jablkonec nad Nisou/Šymkent 12:11 1. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Hübschman. | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Mají rychlé a technické hráče spíš do brejkových situací,“ popsal jablonecký kapitán Tomáš Hübschman hlavní přednosti arménského celku, který minulý týden zvítězil nad Jabloncem 2:1.

Budeme muset být trpěliví, říká jablonecký Hübschman před zápasem s Pjunikem. Odveta čeká i Boleslav

Aby se výkon a hlavně výsledek z úvodního utkání neopakoval, bude muset severočeský tým zásadně změnit způsob hry.

„Myslím, že jsme první zápas moc nezvládli. Musíme se hodně zlepšit. Na druhou stranu oni mají kvalitu, ale hrát se s nimi dá, to jsme si zkusili ve druhé půli, kdy jsme je dokázali zatlačit. Budeme muset být trpěliví,“ říká Hübschman.

Jablonec posune do další fáze kvalifikace jakákoliv výhra o dva góly, při vítězství 2:1 by se prodlužovalo. S vědomím toho, že po úvodní remíze 1:1 musejí minimálně jednou skórovat, jdou do odvety druhého předkola i fotbalisté Mladé Boleslavi. To by ale pro Středočechy nemusel být velký problém, protože o víkendu porazili v lize Opavu 4:1. Trenér Jozef Weber si přeje, aby střelecká forma jeho svěřencům vydržela i v Kazachstánu.

„Čtyři góly by stačily určitě. A kdyby ne, tak se půjdu... ani nechci říct co. Sami víme, že jestli tomu utkání ve čtvrtek něco chybělo, byly to další branky. Kdyby se nám dařilo střelecky, mohli jsme mít jiný výsledek. Tam to bude o něčem jiném. Ordabasy moc gólů nedostává ani nedává,“ říká Weber.



Odveta 2. předkola Evropské ligy mezi kazašským Šymkentem a Mladou Boleslaví začne v 16.00. Od 19.00 nastoupí Jablonec proti Jerevanu.