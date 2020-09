‚Podvědomí, že skóre ubráníme, když jsme ho otočili.‘ Jablonec lituje prohrané přestřelky v Evropské lize

Od postupu do další fáze soutěže je dělilo zhruba osm minut, nakonec ale fotbalisté Jablonce v aktuálním ročníku Evropské ligy končí už ve 2. předkole. Severočeši prohráli na hřišti Dunajské Stredy 3:5 po prodloužení a po zápase tak za zvuku ohňostroje přihlíželi oslavám soupeře. Dunajská Streda (Slovensko) 10:31 18. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Jakub Považanec z Jablonce a András Schafer z Dunajské Stredy | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Byli jsme blízko postupu a pak z toho vyzní, že prohrajeme a dostaneme pět branek. Z tohoto pohledu bychom si s tím měli poradit na to, jak jsme zkušený tým,“ myslí si jablonecký trenér Petr Rada, který se svým týmem prožil na Slovensku hodně divoký zápas.

Hosté v Dunajské Stredě brzy prohrávali, skóre ale zvládli otočit a do vedení se pak v průběhu utkání dostali ještě jednou. Psychické výhody ale využít nedokázali a o náskok v obou případech brzy přišli.

„Dali jsme na 2:1 i na 3:2. V hlavách pak máte, že nesmíte dostat gól. Je v nich to podvědomí, že to ubráníme, že už neinkasujeme, když jsme to takto otočili. Takové zápasy musíme zvládat, jestli chceme jít dál, tohle je špatné,“ nešetřil kritikou obránce Jablonce Jakub Martinec.

Severočeši stejně jako v loňském roce vypadli z Evropské ligy už ve 2. předkole a sen o druhé účasti v základní skupině soutěže tak zůstane znovu nenaplněný.

Návrat do ligy

Hráči se teď musejí rychle přeorientovat zpět na domácí scénu a na mezinárodní neúspěch ideálně zapomenout.

„Může to mít nějaký dopad, že budeme o individuálních chybách přemýšlet. Hrajeme ale v pondělí. Musíme se znovu dostat zpět do hry,“ věří jablonecký kouč Petr Rada, že vypadnutí z Evropské ligy jeho svěřence v dalších zápasech neovlivní.

Z postupu do 3. předkola soutěže se na rozdíl od regionálního rivala radují v Liberci. Slovan se po výhře 5:1 na stadionu litevského FK Riteriai představí v Rumunsku proti tamnímu FCSB.