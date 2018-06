Sparta začne boj o Evropskou ligu proti srbskému Spartaku Subotica, nebo severoirskému Coleraine

Srbský celek skončil v minulé sezóně srbské nejvyšší soutěže na třetím místě za CZ a Partizanem Bělehrad. Coleraine je vicemistrem domácí soutěže, když skončil za mistrovským týmem Crusaders.

Coleraine čeká sice osmé vystoupení v evropských pohárech, poloamatérský severoirský celek ale ještě ani jednou nepřešel přes první předkolo.

Naopak Spartak Subotica čeká teprve druhý start na evropské scéně. V pohárech si čtvrtý tým uplynulého ročníku srbské ligy zahrál dosud pouze v ročníku 2010/2011, kdy vyřadil lucemburské Differdange, ale pak i přes domácí výhru 2:1 vypadl s Dněpropetrovskem.

Podle losu by měl pražský tým začínat na hřišti soupeře, to bude ale potvrzeno až během čtvrtka 21. června do 18.00, kdy bude los finálně schválen po kontrole kvůli případné kolizi zápasů týmů ze stejné země.

Sparta do Evropské ligy vstoupí o kolo dřív než před rokem, kdy ve třetím předkole vypadla po výsledcích 0:2 a 0:1 s Crvenou zvezdou Bělehrad. Letenský tým tehdy vyřazením odstartoval velmi nepovedenou sezonu, ve které navzdory příchodu řady zahraničních posil obsadil v nejvyšší domácí soutěži až páté místo.

