Stojí proti nám renomovaný soupeř, varuje trenér Mladé Boleslavi Weber před odvetou proti FCSB

Dlouhých jedenáct let čekají fotbalisté Mladé Boleslavi na šanci znovu si zahrát základní skupinu Evropské ligy. Po remíze 0:0 v úvodním duelu třetího předkola na hřišti rumunského FCSB věří, že by v této sezoně mohli na úspěch konečně navázat. Večerní duel rozehrají Středočeši před vlastním publikem v 19.00. Mladá Boleslav 17:31 15. srpna 2019

Právě úvodní vystoupení na evropské scéně v posledních letech znamenala pro mladoboleslavské fotbalisty zároveň i konečnou. Šestkrát v řadě se v nich s pohárem loučili, v pěti případech dokonce nepřešli ani přes třetí předkolo. Cítí dluh směrem k fanouškům a zároveň povinnost jim postupem do další fáze soutěže poděkovat. V úvodu sezony si totiž jejich povzbuzování náležitě užívají.

„Musím říct, že mi běhal mráz po zádech. Cítil jsem to i na zápasech s Opavou i s Ordabasy, kde nebylo tolik lidí. Takovou tu energii. Nemůžu opomenout ani naše fanoušky v Bukurešti. Přiznám se, že jsem byl před utkáním koncentrovaný a najednou jsem zaslechl pokřik ‚Mladá Boleslav‘, tak mě to zaskočilo,“ chválí mladoboleslavské příznivce trenér Jozef Weber.

A to přitom do Rumunska vyrazila jen čtveřice nejodvážnějších. Přesto byla v hledišti slyšet víc než domácí. Převahu, nejen početní, ale i hlasitou, by Středočeši měli mít také v odvetě. Nedělní ligová výhra nad Spartou se podepsala na zájmu o vstupenky - znovu má být vyprodáno.

„Každé vítězství vás samozřejmě posouvá dál v aktuální formě. Pevně věřím, že nás to naladilo. I když jsme v tom zápase nebyli favorité, dokázali jsme si, že s nimi můžeme hrát a můžeme takový tým porazit,“ říká gólman Jan Šeda.

Porazit chtějí i pohárového soka. Z hřiště rumunského FCSB si přivezli remízu 0:0. Strážce boleslavské branky pak jistotu, že ani na okamžik nesmí polevit v koncentraci.

„Brankářská pozice je specifická v tom, že se musíte víc koncentrovat. Je to o hlavě možná víc, než když běháte po hřišti. Když jsem trochu víc v permanenci, tak je to pro mě lepší, protože se koncentrace udržuje a neuvadá,“ říká Šeda.

Konfrontace s rumunským soupeřem pak je pro českého zástupce v pohárové Evropě vlastně zápasem roku.

„Stojí proti nám renomovaný soupeř, který má zvuk. Bude to těžké,“ dodává kouč Jozef Weber před odvetným zápasem s desátým týmem rumunské ligy.