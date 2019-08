Plzeň je před odvetou proti Antverpám na hraně vyřazení. ‚Nechci to zažít,‘ říká trenér Vrba

Za poslední roky jsou evropské fotbalové poháry v Plzni skoro pravidelností. V této sezoně to ale nemusí platit. Viktoria vypadla z kvalifikace Ligy mistr a teď jí hrozí vyřazení i z předkol Evropské ligy. V Antverpách prohrála před týdnem 0:1 a ve čtvrtek večer ji čeká domácí odveta. Pokud neuspěje, evropské poháry nebudou. Plzeň 9:11 15. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Plzně Pavel Vrba na střídačce | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Už jsem to zažil jednou, když jsme poprvé vyhráli pohár a nezvládli zápas s Besiktasem. Samozřejmě to nechci zažít,“ vzpomíná trenér Pavel Vrba na rok 2010.

Jenže tehdy teprve začínalo úspěšné plzeňské období. V dalších letech se tým zlepšoval, měl stále větší ambice a táhli ho hráči jako Pavel Horváth, Daniel Kolář, Milan Petržela a další. Většina z nich už ale delší či kratší dobu na hřišti v dresu Viktorie není, kádr se celkově proměňuje.

„Začíná nová éra Plzně. Doufám, že hráči, kteří nemají tolik zkušeností, se přidají k těm, kteří to všechno ještě zažili, a že budou zkušenosti sbírat a že se nám to v brzké době vrátím v tom, že takové zápasy náročné na psychiku dokážou zvládnout,“ dívá se trenér Pavel Vrba do budoucnosti.

Fotbalisty Mladé Boleslavi v případě postupu přes FCSB čeká portugalský Guimaraes Číst článek

Teď ale žije realitou a potřebuje od hráčů, aby po posledních výsledkově a někdy i herně slabších utkáních zabrali hned.

„Doufám, že si v šatně všichni uvědomujeme, že je pro nás tenhle zápas možná vyvrcholením tohoto období, tak doufám, že to tak bude vypadat,“ říká Vrba.

Jestli Západočeši klíčové utkání zvládnou, se ukáže ve čtvrtek večer. Odveta s belgickými Antverpami je na programu v 20.00. O hodinu dřív nastoupí Mladá Boleslav proti FCSB, Sparta bude hrát v Turecku s domácím Trabzonsporem od 19.30, toto utkání budeme na iROZHLAS.cz sledovat online.