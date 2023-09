Podařil se nám malý zázrak, raduje se sparťanský trenér Priske po obratu s Dinamem Záhřeb

Neuspěli v kvalifikaci Ligy mistrů, ale chuť si spravili v závěrečném předkole Evropské ligy. Fotbalisté Sparty smazali dvougólové manko z úvodního duelu v Záhřebu a porazili Dinamo v odvetě 4:1. Na podzim tak Pražany čekají zápasy v základní skupině Evropské ligy. Praha 8:36 1. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Brian Priske | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Závěrečný hvizd rozhodčího Stielera odstartoval na Letné oslavy, v které asi většina fanoušků před odvetou nevěřila. Vždyť fotbalová Sparta úvodní duel v Záhřebu prohrála 1:3. Záložník Pražanů Lukáš Haraslín ale tvrdil, že přes Dinamo se dá postoupit.

„Publikum bylo dneska fantastické a hnalo nás celých 95 minut. Říkal jsem, že výsledek ze Záhřebu není špatný, hlavně podle toho jak jsme hráli v první půli. Věřil jsem tomuto mužstvu. Čtyři góly Dinamu taky nedáte každý den, takže jsem za to rád.“

Právě Haraslín skóroval už ve druhé minutě a nasměroval tak Spartu k velkému obratu ve dvojzápase s chorvatským mistrem. Do poločasu se trefil ještě Sorensen a na postupových 3:0 dal ve druhé půli Panák. Dinamo se ale vrátilo do hry po gólu Baturiny a zdálo se, že podobně jako v kvalifikaci Ligy mistrů s Kodaní se duel dostane do prodloužení. To v samotném závěru odmítl Olatunji.

„Já myslím, že potvrzujeme to, co jsme ukázali na konci loňské sezony. Valíme za každé situace až do konce,“ prohlásil kapitán Sparty Ladislav Krejčí.

„Je to super pocit. Hlavně protože jsme si dokázali, že i proti takovým týmům zvládneme prosadit naší hru. Věřil jsem nám,“ doplnil.

Po nezvládnutém penaltovém rozstřelu s Kodaní v kvalifikaci Ligy mistrů si tak fotbalisté Sparty spravili chuť postupem do základní skupiny Evropské ligy.

„Hráčům jsem řekl, že jsem na ně hrdý za to, jak k utkání přistoupili. Podařil se nám malý zázrak. Tým ukázal charakter a dosáhl něčeho velkého. V té konkurenci není jednoduché se probojovat do základní skupiny Evropské ligy. Navíc po té prohře minulý týden v Záhřebu. To, jak jsme zvládli odvetu, je naprosto úžasné. Byl to jeden z nejlepších zápasů, který jsem jako trenér zažil. Zvlášť tady na Letné,“ přiznal trenér fotbalové Sparty Brian Priske.

Po postupu přes Dinamo Záhřeb se Pražané můžou těšit na los základních skupin Evropské ligy, který začne v pátek po 13. hodině. V osudí bude i pražská Slavia, která sice v polském Lublinu podlehla Zorje Luhansk 1:2, ale díky úvodní domácí výhře 2:0 také postoupila do hlavní fáze soutěže.

