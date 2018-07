Špatně bylo úplně všechno, říká po porážce v Srbsku sparťan Frýdek

Ujišťovali se, že loňský průšvih se nemůže opakovat. Že od loňské porážky v Bělehradě se změnil trenér i řada hráčů. Že Subotica není tak dobrá jako tehdy Crvena Zvezda.

Přesto Pražané do evropských pohárů opět vstoupili katastrofálně. O poločase je dokonce vlastní fanoušci odměnili tím, že po nich hodili berli. Ale ani to sparťany neprobralo, na Srby nestačili v agresivitě, rychlosti, šikovnosti ani nebojácnosti.

„Myslím, že špatně bylo úplně všechno. Dá se říct, že jsme úplně vyhořeli,“ řekl po porážce Martin Frýdek, který utkání odehrál jako levý obránce.

„Byl to katastrofální zápas, co jsme předváděli. To si nemůžeme dovolit. Je to tragédie,“ doplnil stoper Uroš Radaković.

Sparťanští fanoušci na své hráče po zápase pískali, naštvaně pokřikovali, házeli předměty a žádali odchod trenéra Pavla Hapala.

A Radaković to dokáže pochopit. „Dalo se to čekat. Ještě jednou se jim omlouvám. Ujeli přes tisíc kilometrů, zaslouží si víc. Klobouk dolů před nimi.“

Odvrátit vyřazení se sparťané pokusí za týden v odvetě a věří, že to je v jejich silách.