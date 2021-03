‚Kúdelovo tvrzení je naprostá lež.‘ Kamara odmítá, že výrok slávistického obránce nebyl rasistický

Fotbalový záložník Glasgow Rangers Glen Kamara se poprvé od čtvrtečního duelu se Slavií vyjádřil k údajné rasistické urážce od obránce Pražanů Ondřeje Kúdely. Ve stanovisku, které vyvěsil na sociální sítě, tvrdí, že Kúdelova verze nadávky není pravdivá. Vedení Rangers v oficiálním prohlášení Kamaru podpořilo. Glasgow (Skotsko) 10:09 20. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Glen Kamara (vlevo) během potyčky s Ondřejem Kúdelou v utkání Evropské ligy | Foto: ANDREW MILLIGAN | Zdroj: Reuters

K incidentu došlo v závěru zápasu, kdy Kúdela přispěchal ke Kamarovi, zakryl si dlaní ústa a cosi mu řekl, čímž vyprovokoval strkanici i s ostatními hráči. Kamara podle hráčů Glasgow Rangers křičel směrem k sudímu „rasista, rasista“. Nyní svou reakci vysvětlil.

Slavia podala trestní oznámení na Kamaru. Podle klubu šlo o promyšlený útok, včetně zakrytých kamer Číst článek

„Během zápasu se Slavií se Kúdela (ve stanovisku jmenovaný jako Ondrej Kudel či Kedel - pozn. red.) hádal s hráčem Rangers a poté, co jsem se snažil zasáhnout, mi řekl, ať sklapnu a ať vteřinku počkám,“ popsal sporný moment na sociálních sítích Glen Kamara.

„Pak ke mně přišel a zakrývajíc si ústa se mi naklonil k uchu a pronesl ‚You’re a f*cking monkey, you know you are‘,“ uvedl Kamara, že ho Kúdela označil za opici.

Kúdela se proti nařčení z rasismu už po zápase ohradil. Slavia v pátek na Kamaru, který následně v útrobách stadionu Ibrox českého obránce udeřil do obličeje a utekl, podala trestní oznámení.

„Řekl jsem mu: ‚You are f*cking guy.‘ Bylo to prostě řečeno v emocích po těch dvou červených kartách a několika brutálních zákrocích od soupeře. Ale naprosto odmítám rasismus,“ obhajoval se Kúdela, který skončil v péči lékařů na hotelu, kam celý tým po utkání doprovodila policie.

Kúdelův výrok ale Kamara dementoval: „Byl jsem šokován a zděšen, když jsem takové urážky slyšel od profesionálního fotbalisty. Jeho tvrzení, že řekl ‚You are f*cking guy‘, je naprostá lež. Jeho konání bylo úmyslné a promyšlené, ale také dostatečně hlasité, aby ho slyšel můj spoluhráč Bongani Zungu.“

Rangers podpořili Kamaru

Rangers se za finského záložníka s africkými kořeny postavili. „Rasistické nadávky směrem ke Glenu Kamarovi nebudou tolerovány. Klub stojí za Glenem, podporujeme ho a jeho spoluhráče,“ stojí v prohlášení na klubovém webu.

Výkonný ředitel Rangers Stewart Robertson také napsal, že několik dalších hráčů obdrželo rasistické urážky a výhružky na sociálních sítích. Vedení klubu se po zápase sešlo se zástupci UEFA, kteří by měli incident prošetřit.

Ve vyjádření se Robertson také vrátil k likvidačnímu zákroku na brankáře Slavie Ondřeje Koláře, kterého střídající útočník Kemar Roofe trefil kopačkou do hlavy. Roofe byl okamžitě vyloučen, Kolář musel s několika tržnými ranami a zlomenou čelní dutinou, která byla odhalena později, střídat.

„Zaznamenali jsme zranění, které Kolář v náhodné srážce utrpěl. Klubový doktor hráče ošetřil a my doufáme v brzké uzdravení. Také přejeme klubu, aby se jim v dalším kole Evropské ligy dařilo,“ doplnil výkonný ředitel Rangers.

Jak Robertson, tak Kamara na závěr prohlášení dodali, že se k situaci znovu vyjádří až po odpovědi od UEFA.