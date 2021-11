Brankáře Holce start proti Rangers překvapil, spoluhráčům po prohře nic vyčítat nehodlá

Brankář fotbalistů Sparty Dominik Holec se o startu proti Rangers na jejich hřišti v 5. kole skupiny Evropské ligy dozvěděl teprve v den zápasu. Přiznal, že zpočátku byl z toho v šoku, jelikož předtím neproběhly žádné náznaky, že by měl nahradit jedničku Florina Nitu. Holec nastoupil teprve do druhého soutěžní utkání za A-tým Sparty v probíhajícím ročníku, prohře 0:2 proti týmu z Glasgow a konci v Evropské lize ale nezabránil. Glasgow 7:18 26. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Dominik Holec | Foto: Scott Heppell | Zdroj: ČTK / AP

„Překvapilo mě to příjemně, dozvěděl jsme se to v den zápasu. Trochu v šoku jsem byl. Do té doby ke změně nedošlo. Náznaky tam nebyly. Myslím si, že je někdy lepší to nevědět až skoro do konce, než přijde konečné rozhodnutí. Všichni jsme se na zápas připravovali co nejlíp,“ řekl na tiskové konferenci Holec, který na konci října pomohl výhrou 2:0 v Teplicích k postupu do čtvrtfinále domácího poháru.

Na přípravě nezměnil nic. „Na soupeře se člověk připravuje celý týden. Každý musíme být připravený na to, že se do zápasu můžeme dostat. To, že jsem se to dozvěděl dneska, nezměnilo nic na tom, že jsem byl na zápas připravený. Na chvíli jsem samozřejmě byl trochu v šoku, ale musel jsme se ho zbavit a soustředit se na zápas jako na každý jiný,“ uvedl sedmadvacetiletý Slovák.

Obě branky „Jezdců“ dal Alfredo Morelos. Sparta při dvougólové ztrátě potřebovala zkorigovat, aby byla nadále ve hře o druhé místo zaručujícím start v jarní části Evropské ligy. Letenský celek se v závěrečném utkání hlavní fáze soutěže utká doma 9. prosince s Bröndby o postup ze třetí pozice do play off nově vzniklé Evropské konferenční ligy. Sparta má na úřadujícího dánského mistra dvoubodový náskok.

Druhý gól Alfreda Morelose

„Stále jsem věřil, že vstřelíme kontaktní gól a něco s tím uděláme. Šance nebo náznaky jsme měli, jejich brankář (Allan McGregor) je podržel. Bohužel to tam nepadlo ani po skrumážích. Možná chybělo trochu štěstíčka. Posledních dvacet minut jsme je zatlačili, byli jsme lepším mužstvem, ale nepřetavili jsem to v gól, což je škoda,“ prohlásil Holec.

Přestože si Rangers vypracovali celou řadu dalších šancí, svým spoluhráčům nechtěl nic vyčítat. „Určitě nejsem v takové pozici. Na hřišti jsme od toho, abychom si pomáhali, a ne abychom si nějaké věci vyčítali. Zrovna tak v kabině. Samozřejmě si to rozebereme, budeme se o tom bavit. Každý šel na maximum a udělal všechno, co mohl. Chyby patří k fotbalu. Vyplývají z nich šance. Je to o tom co nejvíc se jim vyvarovat. Bohužel někdy to nejde na sto procent,“ konstatoval Holec.

„Vyčítat si nebudeme určitě nic, to by nám v momentální situaci vůbec nepomohlo. Musíme se z toho oklepat, co nejvíc si navzájem pomoc a soustředit se na další zápas, který nás čeká,“ doplnil někdejší gólman Žiliny nebo Čenstochové.