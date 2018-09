Zatímco fanoušci Rennes slavili, jablonečtí fotbalisté opouštěli hřiště se sklopenými hlavami. Rozhodující gól inkasovali v nastavení z penalty po faulu obránce Tomáše Holeše.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jablonec srazila podobně jako Plzeň penalta v nastavení. ‚Není důvod se rozčilovat,‘ říká Hübschman

„V prvním momentu jsem ho asi držel a pak jsem viděl, jak míč letí pryč, tak jsem ho nějak pustil. Ještě jsem to neviděl, tak to nechci hodnotit, ale penalta to byla, tak je to pro mě hořké. Snažil jsem se hrát, co to šlo,“ vyprávěl po zápase Holeš.

Pocity hráčů na hřišti v rozhodující moment zápasu popsal jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

„Z mého pohledu byla ta penalta úplně jasná. To je, jako když vítr rozbije skleničku a rozčilujete se, že je to vaše chyba. Není důvod se rozčilovat, je to spíš zmar, protože víte, že času už moc nezbývá a byl jste blízko udělat bod,“ řekl Hübschman.

Rennes - Jablonec 2:1. Severočeši sahali po bodu, přišli o něj po penaltě v nastavení Číst článek

Penalta v nastavení stála český tým výsledek už podruhé během jediného týdne. Plzeň kvůli tomu v Lize mistrů jen remizovala s CSKA Moskva - a také za držení při bránění centru do pokutového území. Jestli je to kvůli rozdílnému metru rozhodčích v české lize a evropských pohárech, to jablonecký trenér Petr Rada rozebírat nechtěl.

„Rozhodčí mají pískat všichni stejně, ať jsou to poháry nebo liga. Všude na světě by to mělo být rovné. Jestli to tak je, to nevím,“ řekl Rada.

V příštím kole Evropské ligy čeká jablonecké fotbalisty 4. října domácí zápas proti Dynamu Kyjev.