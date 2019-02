Genk ani Dinamo Záhřeb nemají zvučná jména, v mnohém si jsou ale kluby podobné

Nemají možná tak zvučné jméno, ale ve svých domácích soutěžích jsou suverénní. Platí to pro belgický Genk i chorvatský Dinamo Záhřeb, tedy soupeře českých fotbalových klubů ve čtvrtečním programu Evropské ligy. Praha 14:35 14. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie se radují z gólu proti Zenitu Petrohrad v zápase skupinové fáze Evropské ligy | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Ne úplně tak atraktivní jméno, jako je například Arsenal, Chelsea nebo Benfica, které jsme také mohli dostat, což si určitě fanoušci přáli,“ řekl Radiožurnálu Vladimír Coufal.

A mnozí z nich, jak si obránce Slavie také všiml, i proto ohodnotili belgický Genk jako soupeře tzv. hratelného, tedy takového, přes kterého mají sešívaní slušnou šanci přejít.

„Každý si může říci, že je to z belgické ligy, že je to podceňovaná liga, že to bude jasné, ale Genk má fantastické hráče a vedou belgickou ligu,“ doplnil Coufal. A to hned o 11 bodů, i proto ho možná sázkové kanceláře favorizují.

Podobné je to také se soupeřem Viktorie Plzeň Dinamem Záhřeb, dalším – podle fanoušků – přijatelným protivníkem. Ten ale vede chorvatskou ligu dokonce o 14 bodů, což vzbuzuje respekt i u trenéra Západočechů Pavla Vrby: „Jak v chorvatské lize, tak i ve skupině Evropské ligy prokázalo obrovskou kvalitu. Být první ve skupině, když v ní máte složení Fenerbahce, Anderlecht, Trnava, je určitě ukázka toho, že to mužstvo hraje doopravdy velice dobře.“

Také v tomto dvojzápase jsou nižší kurzy na soupeře českého klubu, tedy na postup Dinama Záhřeb a ani Vrba nepovažuje svůj tým za favorita. Navzdory větším zkušenostem z velkých zápasů včetně Ligy mistrů. „Ne, pouze si myslím, že se potkají dvě mužstva, která chtějí obě postoupit, a obě dvě jsou na tom úplně stejně,“ bilancuje před zápasem kouč Vrba.

A slávista Vladimír Coufal tak trochu za oba české kluby dodává: „Nebude to lehké, to víme, ale nám nezbývá nic jiného než postoupit, abychom tady fanouškům představili atraktivnějšího soupeře.“

Slavia nastoupí proti Genku v 18:55. Radiožurnál odvysílá druhý poločas a na webu iROZHLAS.cz můžete sledovat textový online přenos. Zápas Plzně s Dinamem Záhřeb bude přenášet Radiožurnál od devíti hodin večer celý a na webu iROZHLAS.cz poběží i na toto utkání textový online přenos.