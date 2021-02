Zima zvládl ubránit kanonýra Vardyho. ‚První část maturity složil,‘ chválil mladíka trenér Trpišovský

Fotbalisté Slavie v úvodním zápase vyřazovací fáze Evropské ligy remizovali doma s Leicesterem 0:0. K nadějnému výsledku do odvety přispěl také David Zima, který ve středu obrany Pražanů nastoupil vedle Ondřeje Kúdely. Dvacetiletý stoper v utkání zvládl uhlídat nebezpečné ofenzivní hráče soupeře v čele s kanonýrem Jamiem Vardym. Praha 7:39 19. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Zima (archivní foto) | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

„Nejnebezpečnější hráč byl určitě Harvey Barnes, ale Jamie Vardy byl samozřejmě také velmi nepříjemný soupeř. A to i vzhledem k tomu, že jeho herní styl je úplně jiný než u ostatních útočníků na světě. On pořád čeká na svůj okamžik. Vy musíte být neustále v permanenci, ve stresu, protože jeden malý moment nebudete a on hned může skórovat,“ popsal Zima.

Před zápasem s Leicesterem byl asi největší otazník v sestavě Slavie. Kdo zaujme místo ve středu obrany vedle zkušeného Ondřeje Kúdely do poslední chvíle nebylo jisté. V sobotním ligovém utkání s Pardubicemi hrál na stoperu Simon Deli, v očekávaném souboji Evropské ligy ale dostal přednost mladíček Zima.

„Že nastoupím, jsem se dozvěděl dva dny zpátky. Hodně dlouho se nad tím uvažovalo, nicméně já si s tím nedělal hlavu, soustředil jsem se na sebe. Záleží to na trenérovi, jak to zrovna postaví. Já jsem rád, že mi dal důvěru,“ těšilo obránce Slavie Davida Zimu.

Dvacetiletý stoper, který v domácí lize odkopal teprve šestadvacet zápasů, ve čtvrtek naháněl v Edenu hodně šikovné fotbalisty. Množství soubojů svedl se zmiňovaným Jamiem Vardym, nejlepším střelcem minulé sezony Premier League, který se v utkání výrazněji neprosadil.

V těžké zkoušce tak Zima rozhodně obstál. „Myslím, že David první část maturity složil. Druhá ho ještě čeká. Kdybych měl diplom a tužku, tak mu napíšu, že za pololetí prošel. Zvládnul to skvěle. Dostal přednost před Delim i proto, že jsme tušili, že Vardy bude hrát a David je v rychlých situacích strašně silný,“ chválil svého svěřence trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

O postup do osmifinále Evropské Ligy si Pražané zahrají s Leicesterem v Anglii příští týden ve čtvrtek.