Po 12 letech doma. Hromada se se Slavií vrací do rodných Košic. Trpišovský ho chce vidět na hřišti

V Košicích se narodil i vyrůstal, ale fotbal tam hrál naposledy, když mu bylo patnáct. Teď tam může fotbalista Slavie Jakub Hromada nastoupit poprvé po dvanácti letech. Právě ve východoslovenském městě má totiž azyl klub z ukrajinského Dnipra, proti kterému sešívaní hrají ve třetím předkole Evropské ligy. Košice 13:52 17. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Slavie Jakub Hromada se vrací do rodných Košic, kde své zápasy hraje ukrajinský celek Dnipro-1 | Foto: Pavel Paprskář, ČTK | Zdroj: Profimedia

„Podívej se, kolik fanoušků tě přišlo přivítat,“ utahoval si z Jakuba Hromady při vystupování z letadla další slovenský fotbalista Slavie Ivan Schranz. Na přistávací ploše samozřejmě nikdo nečekal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jakub Hromada se se Slavií vrátí do rodných Košic, kde své zápasy v evropských pohárech hraje ukrajinské Dnipro

Ale na stadionu to ve čtvrtek bude jiné. „Přijde mnoho známých, mnoho kamarádů a také rodina se podívá na zápas. Dohromady to bylo asi 40 lístků.“ Ale teď je ještě otázkou, zda Jakuba Hromadu uvidí v akci. V nové sezóně se totiž na trávník v zápase nedostal ani na jednu jedinou minutu.

„Je to daň za to, že jsem součástí klubu jako je Slavia a bohužel momentálně ta minutáž není taková, jak bych si možná představoval. Ale na prvním místě je vždycky tým,“ říká Hromada. A pro Slavii je zásadní postoupit do posledního předkola Evropské ligy.

Proto trenér Jindřich Trpišovský nechce moc měnit sestavu – navzdory náskoku 3:0 z Prahy. „Nedáváme si do hlavy to, že máme nějaký náskok, i když samozřejmě první utkání výsledkově vyznělo dost v náš prospěch. Ale víme, jak náročná cesta za tím výsledkem, který se zrodil, stála. Takže půjdeme s tím nejsilnějším, co máme k dispozici,“ hlásí Trpišovský.

Jakuba Hromada, rodák z Košic, vás v krátkosti provede po historickém centru města, ve kterém už dnes večer budeme bojovat o postup do play off Evropské ligy.



Co by vám ve druhém největším městě Slovenska nemělo uniknout? — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 17, 2023

Ale i pro košického rodáka Hromadu s blízkými na tribuně by šance přeci jen mohla přijít. „To je pravda. Přemýšlel jsem nad tím, jestli ty lístky platil, nebo ne. Kuba mě s tím v dobrém otravoval už na soustředění v Rakousku, že tím hrozně moc žil a bude to pro něj určitě skvělé. Budeme se snažit, aby se objevil na hřišti, pokud to bude aspoň trochu možné,“ říká Jindřich Trpišovský k Jakubu Hromadovi.

Utkání Dnipro–Slavia začne ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.