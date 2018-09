To bylo asi desetkrát lehčí než ten gól, vyčítá si Zmrhal neproměněnou šanci proti Bordeaux

Svou střelu si ještě ani neprohlédl a už od spoluhráčů slyšel, že dal zřejmě gól roku. Jaromír Zmrhal si míč ani na chvíli nepřipravoval, prudce vypálil a trefil se levou nohou přesně pod břevno a navíc blízko tyče, takže se brankář natahoval marně.

„Jsou to jedna dvě vteřiny, než tam míč doletí, a pak už slyšíte jen řev a jste rád, že to tam padlo. Je to asi jeden z mých nejhezčích gólů,“ vyprávěl po utkání slávistický záložník.

Jaromír Zmrhal prý je typem fotbalisty, který se na povedené věci rád podívá znovu s odstupem. Ale také je k sobě kritický. V mnohem větší šanci ve druhém poločase zblízka trefil brankáře.

„Podívám se určitě i na tu druhou situaci, kdy jsem gól nedal, protože to je z mé strany asi velká chyba. Je to, jako bych udělal nějakou chybu a my z toho dostali gól, protože to bylo asi desetkrát lehčí než ten gól,“ přiznal Zmrhal.

„Už jsem měl pár trenérů, kteří to takhle říkali. Teď jsem si na to vzpomněl, protože to stačilo trefit kamkoliv, kde nestál gólman, a byl by to gól. Určitě to je chyba, ale není to tak vidět, protože se vyhrálo a jsou to tři body,“ dodal pětadvacetiletý záložník.

A protože konkurenti Slavie ve skupině Kodaň a Petrohrad ve vzájemném zápase remizovali, jsou dokonce sešívaní po prvním kole se třemi body první v tabulce.

„Máme první tři body, ale hraje se o patnáct dalších. K postupu většinou potřebujete devět a víc. První domácí zápas je hrozně důležitý, ale na druhou stranu je to jen jeden ze šesti, které nás čekají,“ řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.