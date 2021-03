Pokoří Slavia brankářského matadora? ‚Kvalitu má, ale není to žádný král džungle,‘ říká Masopust

Fotbalisté Slavie chtějí jako první tým v této sezoně oslavit vítězství na hřišti Glasgow Rangers. Pokud se jim to povede, postoupí do čtvrtfinále Evropské ligy, ale zřejmě je tam nečeká nic lehkého. I proto, že se proti nim do branky znovu postaví nestárnoucí Allan McGregor, který se pořádně vytáhnul už minulý týden při remíze 1:1. Glasgow 15:15 18. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář fotbalistů Rangers Allan McGregor | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

„Nevybavuji si lepší brankářský zákrok. Je pro mě skoro nepochopitelné, jak to mohl chytit,“ kroutil hlavou trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pokud chtějí slávisté postoupit, musí aspoň jednou překonat zkušeného Allana McGregora. Více v příspěvku Davida Nyče

I po týdnu se kouč Pražanů sám sebe ptá, jak je probůh možné, že ten prošedivělý Skot tehdy nepustil míč za svá záda. Famózní zákrok vytáhl těsně před koncem po hlavičce Lukáš Masopusta.

„Je schopný tým klíčovými zákroky podržet. Je to ústřední postava Rangers,“ vysekl Trpišovský poklonu zkušenému Skotovi.

McGregorovi táhne na čtyřicet a musí často odpovídat na dotazy, jaké to je potkávat se v šatně se spoluhráči, kteří ještě nosili plenky, když on sám za Rangers poprvé nastoupil ve skotské lize. V rozhovoru pro BBC ale nedávno tvrdil, že se cítí úplně stejně jako před deseti lety. A teď navíc cítí šanci na postup do čtvrtfinále Evropské ligy.

„McGregor ukázal svoji kvalitu. Ale my si nesmíme pouštět do hlavy, že by to byl nějaký král džungle a podobně. Každému brankáři se dá dát normálně gól,“ říká sebevědomě slávista Lukáš Masopust.

Alespoň jeden gól Pražané McGregorovi dát musí, pokud chtějí po dvou letech znovu postoupit mezi osm nejlepších mužstev. Pokoušet o to v Glasgow začnou v 21.00. Online reportáž můžete sledovat na serveru iROZHLAS.cz, Radiožurnál nabídne z utkání živé vstupy.