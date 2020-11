Slavia vyzrála na Nice a je jednou nohou v play-off Evropské ligy. Schick skóroval při výhře Leverkusenu

Fotbalisté Slavie Praha porazili i ve druhém vzájemném utkání francouzské Nice a po výhře 3:1 je dělí jeden bod od postupu do vyřazovací fáze Evropské ligy. Pražany poslal do vedení Ondřej Lingr, za domácí srovnal po hodině hry Amine Gouiri. O čtyři minuty později vrátil hostům vedení Peter Olayinka, pojistku přidal Abdallah Sima. V druhém utkání skupiny C zvítězil Leverkusen 4:1 nad Beer Ševou, gólově se prosadil i český útočník Patrik Schick.

