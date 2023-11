Nejlepší výkon nové Slavie, radoval se Trpišovský po výhře nad AS Řím. Play off Evropské ligy je na dosah

„Potřebovali jsme, aby nás fanoušci hnali. My jsme jim zas dali důvod, aby nás podporovali ještě víc. Nějaké závary před kotlem byly, takže burácel,“ má radost Jan Bořil.

Ano, byla to v Edenu taková symbióza. Fanoušci vytvořili týmu vedenému kapitánem Bořilem výbornou atmosféru a fotbalisti Slavie se za to odvděčili skvělým výkonem a dvěma góly.

„Určitě to řadím jako nejlepší výkon naší nové éry. Tohle je nová Slavie. Určitě je to náš nejlepší výkon za poslední dobu,“ pochvaluje si trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„Někdy když vyhrajete nad těmito velkými týmy, tak máte štěstí v tom zápase, ale teď si myslím, že to bylo zasloužené vítězství po výborném individuálním i týmovém výkonu.“

Ubráněný Lukaku

A to navíc slavný trenér Římanů Mourinho své hvězdy nešetřil, v Edenu se ukázali mistr světa Paolo Dybala, evropští šampioni Andrea Belotti a Bryan Cristante i belgický kanonýr Romelu Lukaku, kterému skončila až skoro neuvěřitelná série 14 zápasů Evropské ligy v řadě, ve kterých dal gól.

„My jsme ho zdvojovali i ztrojovali. K ničemu se v podstatě nedostal,“ popisuje Bořil. I díky tomu má Slavia jisté setrvání v pohárech i na jaře. Bude to minimálně v Konferenční lize, ale blízko je i postup v prestižnější Evropské lize.

„Chceme dojít v pohárech co nejdál, abychom si dokázali, že na to máme. Je to hlavně o hlavě,“ myslí si kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil po vítězství nad AS Řím.