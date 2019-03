Fotbalisté Slavie si plní sny. V Evropské lize si poradili v odvetě se silnou Sevillou a jsou ve čtvrtfinále soutěže. A večer to byl plný emocí. Pražský tým rozhodl o postupu a vítězství 4:3 až gólem v úplném závěru prodloužení, které bylo dramatické stejně jako celý stodvacetiminutový zápas. Praha 7:31 15. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Trpišovský po vítězství nad Sevillou. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Samozřejmě je to hezké, bylo to takové spontánní. Hlavně jde o to, že v tu chvíli vidíte, kolik lidí uděláte šťastné. A to je to nejdůležitější, proč to hrajeme. Samozřejmě jsme šťastní, přivezeme si další tým, ale vidíte ty šťastné lidi, kteří tu jsou do půlnoci a užívají si to, i když ránou půjdou do práce," říkal trenér Jindřich Trpišovský potom, co řídil závěrečnou děkovačku a zblízka pozoroval nadšené fanoušky Slavie.

Anglie je sen pro všechny, vyhlíží trenér Trpišovský čtvrtfinálového soupeře pro Slavii

Pražský tým vyřadil silného soupeře, a to především díky velké vnitřní síle.

„Tým je obrovsky silný a já věřím, že to bude takhle pokračovat," doufá záložník Tomáš Souček, že se bude Slavia nadále posouvat.

A konkrétní příklad toho, v čem se může čerstvý čtvrtfinalista Evropské ligy posunout, má kouč Jindřich Trpišovský.

„Má to krásný příběh, je to postup, gól v nastavení. Ukázali jsme spíš vrchol v mentalitě týmu a v bojovnosti, ale víme, že ve fotbale se musíme ještě posunout, abychom takové zápasy dokázali hrát častěji a ne jednou za čas,“ přál by si Trpišovský.

Třiačtyřicetiletý kouč vede Slavii zhruba rok a čtvrt a klub si od něj hodně slibuje. Teď ale Slavia žije přítomnosti, vyřadila Sevillu a bude čekat na los čtvrtfinále Evropské ligy.

„Teď už je asi jedno, koho chytíme, protože tam jsou výborní soupeři, takže se necháme překvapit. Sám doufám, že to bude Arsenal nebo Chelsea,“ říká brankář Ondřej Kolář.

„Anglie je myslím sen pro všechny. V dobrém teď závidíme klukům, kteří jedou s nároďákem do Wembley zahrát si s Anglií. Když sem přijede Chelsea nebo Arsenal, bůh ví, kdy se to bude opakovat,“ navazuje Jindřich Trpišovský.

Jméno čtvrtfinálového soupeře se Slavia dozví v pátek po 13. hodině. Určí ho los ve švýcarském Nyonu, předtím se bude losovat čtvrtfinále Ligy mistrů.

