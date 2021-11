Vzpomínky na Lacazetta, Benzemu či Essiena. Sparta se vrací do Lyonu k neoblíbenému soupeři

„Snad se nebude Pavel Kadeřábek zlobit, ale nakopl tam praporek a málem si zlomil nohu, to jsem myslel, že se na lavičce počůrám smíchy,“ vzpomínal Ladislav Krejčí starší poslední zápas fotbalistů Sparty v Lyonu, kde tehdejší pravý bek Sparty plnou silou místo míče trefil rohový praporek.

„Všichni, co jsme tam hráli, jsme asi cítili, že to tam na výhru nebylo. Hlavně první půle od nich byla skvělá. Pamatuji si, jak to na mě působilo, říkal jsem si, že to je jak kolotoč. Myslím, že s výsledkem 2:1 to ještě dopadlo dobře,“ přiznává Krejčí.

Prohru 1:2 v Evropské lize na hřišti Lyonu v září 2012 pamatuje ze současného kádru Pražanů kromě Ladislava Krejčího staršího i další záložník David Pavelka. Paradoxně se ale tehdy spolu na hřišti nepotkali. Pavelka byl po necelé hodině střídán. Krejčí přišel až na posledních dvacet minut, i tak ale vstřelil jediný gól Sparty.

„Nehrál jsem ten zápas od začátku, takže jsem měl možnost ho nějakých 60 minut sledovat z lavice, a musím uznat, že to byl fofr. Pokud bych si měl vybavit nějaké tři hráče, tak určitě Lacazette, který teď hraje v Arsenalu, útočník Gomis a Lisandro Lopéz. Tito tři jim dělali vepředu obrovskou kvalitu,“ vyjmenovává Krejčí tehdejší ofenzivní esa Lyonu.

Od roku 2004, kdy se fotbalisté Sparty poprvé s Lyonem utkali, patří francouzský klub k nejčastějším soupeřům Pražanů v evropských pohárech. První návštěva tohoto francouzského města před 17 lety ale skončila pro Spartu ostudou.

„Nastupovali jsme tak k poslednímu zápasu skupiny Ligy mistrů, byl to i poslední zápas podzimní sezóny, potom už nás čekala jenom dovolená. A musím říct, že nám ten zápas, a speciálně i mně, vůbec nevyšel a obdrželi jsme debakl 5:0. Jsou zápasy, na které člověk vzpomíná rád a jsou některé, na které by nejraději zapomněl. A tento zápas v Lyonu k nim určitě patří,“ přiznává bývalý brankář Sparty Jaromír Blažek.

Podle jeho tehdejšího spoluhráče záložníka Tomáše Sivoka výsledek 0:5 odpovídal dění na hřišti. „Lyon v té době patřil opravdu mezi špičku evropských týmů. Hráli tam hráči jako Juninho, Michael Essien, Mahamadou Diarra a Sylvain Wiltord. Jako mladý tam nastupoval už Karim Benzema. Ten tým měl obrovskou kvalitu a zápas pro nás byl hrozně těžký. Lyon v něm byl jasně lepší a my jsme do poslední minuty neměli žádnou šanci,“ vybavuje si Sivok.

„Zápas byl jednoznačný. Člověk si uvědomil ale uvědomil, kde má rezervy, pro mě to byla ohromná zkušenost a lekce,“ dodává současný sportovní manažer Českých Budějovic.

Ve čtvrtek se fotbalisté Sparty sice představí potřetí v historii v Lyonu, poprvé ale nastoupí na Parc Olympique Lyonnais. A budou doufat, že se jim na stadionu postaveném pro EURO 2016 povede lépe než na Stade de Gerland, kde nedokázali v minulosti uhrát ani bod.