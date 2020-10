Je potřeba se umět přizpůsobit, jako v jiných oborech, říká Dočkal o přípravě na Evropskou ligu

Patří k ekonomicky nejsilnějším fotbalovým klubům v Česku, evropské poháry si ale už nějakou dobu nezahrála. Čekání fotbalové Sparty trvalo skoro čtyři roky, a skončí večer návratem do Evropské ligy. Právě z té v roce 2017 vypadla v jarní části s ruským Rostovem na Donu. Praha 11:56 22. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bořek Dočkal | Zdroj: Profimedia

Tři roky po sobě se marně snažili fotbalisté Sparty dostat do Evropské ligy - zažívali ale v kvalifikaci jedno zklamání za druhým. Teď do předkol nemuseli, a tak čeká ambiciózní klub návrat do fotbalové Evropy.

Měnili se kouči, hráči, někteří lidé ve vedení – Sparta se hledala, a v bojích o evropské poháry skončil tým třikrát za sebou v kvalifikaci, do které teď ale nemusel.

Museli se přizpůsobit

Pražský tým je tak znovu v Evropské lize, v koronavirové době, která je nestandardní skoro ve všem.

„Samozřejmě bychom si tu přípravu představovali jinak, ale za ten půlrok jsme si už zvykli. Je potřeba se smířit s tím, že je to jiné a je potřeba se umět přizpůsobit, tak jako to dělají lidé v jiných oborech.“

Kapitán sparťanských fotbalistů Bořek Dočkal je pak rád, že i přes vládní koronavirová opatření tým dostal výjimku a může hrát na Letné. Domácí liga je ale aktuálně přerušená, a tak možná bude mít Sparta zápasové vytížení jen v Evropské lize.

„V další fázi, kdyby se liga nehrála, tak by to mohl být problém. Teď je ten rytmus Evropské ligy týden co týden, a když hrajeme jednou týdně, tak bych v tom nehledal nevýhodu,“ nevidí Dočkal problém v tom, že soupeři hrají pravidelně i národní ligy.

Jak se bude Spartě dařit na úvod skupiny proti francouzskému Lille, můžete poslouchat - v kombinovaném přímém přenosu s utkáním Liberce proti belgickému Gentu – od 21 hodin na stanici Radiožurnálu.