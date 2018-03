Plzeňští fotbalisté chtějí překvapit. V Lisabonu mohou nakročit do čtvrtfinále Evropské ligy

„Sporting má dobré individuality v týmu, bude to hodně náročný zápas. V útoku má hrozně rychlé hráče, i záložníci jsou velice dobří. Jejich hlavní síla je v ofenzivě,“ myslí si na klubovém webu obránci Viktorie Plzeň David Limberský.

Viktoria Plzeň je v osmifinále Evropské ligy už potřetí za posledních 5 let, jenže dál se nikdy nedostala. V roce 2013 nestačila na Fenerbahce Istanbul, o rok později na Lyon.

„Jít dál by bylo velké plus. Chtěl bych, abychom si domů přivezli výsledek, který by nám dal reálnou šanci zabojovat doma o postup,“ říká Milan Kopic.

O víkendu Viktoria Plzeň kvůli nezpůsobilému terénu v Ostravě nehrála, jejím posledním zápasem před odletem do Portugalska tak je překvapivá domácí prohra 0:1 s Jihlavou. Sporting o víkendu prohrál 1:2 na stadionu vedoucího Porta.

Do osmifinále Evropské ligy se třetí tým portugalské nejvyšší soutěže dostal díky venkovní výhře 3:1 v Astaně, doma pak s Kazachy remizoval 3:3. Na stadionu pro 50 tisíc diváků v letošní sezoně zatím zvítězila jen Barcelona.

Kapitánem Lvů je záložník William Carvalho, brankářskou jedničkou další vítěz Eura 2016 Rui Patrício. Nejlepší střelec týmu Nizozemec Bas Dost v této sezoně dal už 27 gólů, v posledních týdnech ho trápilo zranění, ale proti Viktorii by měl nastoupit.

Čtvrteční utkání začne pět minut po 21. hodině a řídit ho bude běloruský rozhodčí Alexej Kulbakov. Server iROZHLAS.cz ze zápasu nabídne online přenos.