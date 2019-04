Fotbalová Slavia věří, že se jí povede oddálit trest za chování fanoušků v únorovém utkání Evropské ligy proti Genku. A že se všichni lidé, kteří si koupili lístek na domácí čtvrtfinále proti Chelsea, na stadion v Edenu dostanou. Tedy i do těch sektorů, které UEFA českému klubu zavřela. Praha 16:03 3. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci Slavie pochodují na fotbalové derby na Spartě | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Najít fanouška, který na zákaz UEFA může doplatit, zřejmě nedá takovou práci, vždyť jde o tři prostřední sektory Tribuny Sever, té nejbouřlivější části slávistického stadionu. V obchodě se suvenýry potkávám fanouška Lukáše, který se pomalu smiřuje s tím, že zápas neuvidí.

Doufáme, že nám UEFA trest odloží, říká mluvčí Slavie. Klub chce nově trestat jednotlivé výtržníky

„Koupil jsem si lístek. Radoval jsem se, že po té Seville, po tom nádherném postupu tam půjdu s rodinou. Ta se tam taky nedostane, protože máme permice všichni vedle sebe,“ přiznává Lukáš, který na fotbal a Tribunu Sever chodí od malička.

Zažil tam euforii po postupu přes favorizovanou Sevillu a byl i na předchozím domácím evropském utkání s Genkem. „Nevšiml jsem si, že by se tam něco stalo,“ vzpomíná Lukáš na souboj s lídrem belgické ligy.

Na záznamech ze zápasu proti Genku je vidět několik letících, zřejmě prázdných kelímků, před branku soupeře. Ale UEFA slávistickým fanouškům zřejmě sečetla víc incidentů i z dřívějška dohromady. A zakázala lidem vstup do tří sektorů v době, kdy už byla místa vyprodaná. Vedení klubu se poradilo s právníky a žádá aspoň odklad trestu.

„Ten trest jsme přijali a teď se snažíme o to, abychom ho odložili na některý z dalších zápasů, protože to utkání s Chelsea bereme jako zápas desetiletí. Jsme UEFA ubezpečení, že to zkusí projednat ve zrychleném řízení. Věříme, že třeba ještě tento týden. A když ne tento, tak na začátku toho příštího,“ mluvčí Slavie Michal Býček a s ním celý klub.

Přesto se fanoušek Lukáš už spíš smiřuje s tím, že zápas neuvidí. A odnese trest za někoho jiného. „Myslím si, že to spíš zarazí a že to bude exemplární trest,“ říká Lukáš.

„Trest je za vhazování věcí na hrací plochu, ale je tam i několik dalších věcí. Asi se to sečetlo všechno z podzimu, protože jsme byli za tyto prohřešky trestáni opakovaně. Po utkání s Chelsea bychom si s fanoušky opět rádi sedli, respektive s tou částí Tribuny Sever, a chceme s nimi asi nastavit jinou strategii, protože doteď jsme nikdy individuality nepotrestali a nikdy jsme škodu nevymáhali zpátky. A to budeme chtít tentokrát změnit,“ řekl mluvčí Slavie Michal Býček.

„Já si vždycky říkám, že když klubu nemůžu pomoct, tak mu aspoň neubližuju,“ dodává slávistická archivář a dlouholetý fanoušek Karel Zuska.